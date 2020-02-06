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Сюрприз! Друзья подарили Роналду на 35-летие Mercedes Gelandewagen

06.02.2020 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звездный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который накануне отметил свое 35-летие, получил от друзей в подарок новый автомобиль


ФОТО : Zuma\TASS / Marco Alpozzi/Lapresse

Видео с вручением подарка в своем Instagram показала жена португальца Джорджина Родригес.

На кадрах видно, что, когда спортсмен выходит из ресторана,  его ждет новенький Mercedes Gelandevagen, украшенный красным бантом. Роналду обрадовался подарку, поблагодарив за него своих близких и друзей.  

«Поздравляю мужчину моей жизни!» - стоит подпись под видео.

Напомним, что в этом сезоне португальский нападающий принял участие в 27 матчах за клуб. На счету Роналду 22 мяча и три голевые передачи. 
 
 
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Звездный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который накануне отметил свое 35-летие, получил от друзей в подарок новый автомобиль
 
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Единство
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