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Сюрприз! Друзья подарили Роналду на 35-летие Mercedes Gelandewagen
Источник материала: Партизан
Звездный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который накануне отметил свое 35-летие, получил от друзей в подарок новый автомобиль
ФОТО : Zuma\TASS / Marco Alpozzi/Lapresse
Видео с вручением подарка в
На кадрах видно, что, когда спортсмен выходит из ресторана, его ждет новенький Mercedes Gelandevagen, украшенный красным бантом. Роналду обрадовался подарку, поблагодарив за него своих близких и друзей.
«Поздравляю мужчину моей жизни!» - стоит подпись под видео.
Напомним, что в этом сезоне португальский нападающий принял участие в 27 матчах за клуб. На счету Роналду 22 мяча и три голевые передачи.
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Звездный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который накануне отметил свое 35-летие, получил от друзей в подарок новый автомобиль
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