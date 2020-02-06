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Оранжевый уровень опасности объявлен на 7 февраля в Беларуси из-за сильного ветра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цвет опасности – оранжевый. Синоптики вновь предупреждают о сильном порывистом ветре 7 февраля, как и в течение уходящих суток, порывы до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спутники холодного северного ветра – мокрый снег и дождь. Плюс ко всему – заметные перепады ночной и дневной температур. Всё это делает дороги опасно скользкими.
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Новости Беларуси. Цвет опасности – оранжевый. Синоптики вновь предупреждают о сильном порывистом ветре 7 февраля, как и в течение уходящих суток, порывы до 20 метров...
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