Вопросы трудовых отношений обсудили на IV Форуме «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Январь принес два знаковых нововведения в трудовую сферу: 26 января вступил в силу новый Трудовой кодекс и начала действовать новая система начисления заработных плат в бюджетной сфере.

Именно этим вопросам, а еще вопросу досрочного выхода на пенсию людей, занятых в неблагоприятных условиях труда, был посвящен IV Форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства», который прошел под эгидой ФПБ. В мероприятии приняли участие более 150 представителей региональных СМИ республики.

Форум организован для того, чтобы разъяснить представителям СМИ актуальные вопросы, которые сегодня волнуют трудовые коллективы страны. Тем более, что Федерация профсоюзов Беларуси выступила соразработчиком обновленного Трудового кодекса

По инициативе профсоюзов в этот документ были внесены порядка 40 поправок, изменивших 30 статей. Во время встречи с журналистами председатель ФПБ Михаил Орда напомнил, что профсоюзы заняли принципиальную позицию и не все инициативы нанимателей поддержали. В частности, заблокировали предложение не ограничивать время неоплачиваемого отпуска работников по причине временной остановки работы предприятия.

С введением в этом году новой системы начисления зарплат в бюджетных организациях у нанимателя расширились возможности по распределению премий и доплат. ФПБ и Минтруда и соцзащиты выступают за то, чтобы доплаты и премии бюджетников распределялись при участии профсоюзов

—Совместно с Минтруда мы обратились к исполнительной власти, чтобы закрепить норму об обязательном участии председателей профсоюзных комитетов в распределении доплат и премий, — отметил лидер национального профцентра. — Зачастую в трудовых коллективах возникает недопонимание, почему у одного работника премия выше, чем у другого, так как это решается кулуарно. Должно быть понятно, что сделал конкретный человек, за какие результаты ему положены дополнительные выплаты.

Во время проведения форума журналисты региональных СМИ имели возможность задать вопросы широкому кругу специалистов, представителям республиканских комитетов отраслевых профсоюзов по трудовому законодательству, новым условиям оплаты труда бюджетных организаций и многим другим вопросам.

Михаил Орда рассказал о правовой защите работников, которую осуществляют профсоюзные юристы. В частности, за 5 лет благодаря помощи профсоюза на работе восстановлено 418 человек, возвращено более 20 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями. Подтверждением отлаженной правовой защиты трудящихся является регулярное проведение правовых профсоюзных приемов, которые проводятся и в нашем районе. Так, недавно такой прием совместно с прокурором Дубровенского района провела правовой инспектор Лариса Манюк (на снимке).

На прием обратилось 11 человек. Многие из вопросов касались изменений в связи с переходом на новое исчисление заработной платы бюджетников и связанных с этим дополнений в коллективные договоры и контракты.

Она подчеркнула, что определенные сложности при введении чего-то нового существуют всегда. Сейчас профсоюзы и отраслевые службы ведут мониторинг всех спорных моментов, предметно разбираются в проблемах, которые возникают на практике применения новых алгоритмов в каждом отдельном случае.

—Давайте наберемся терпения, чтобы полностью оценить, принять или отвергнуть новую систему, с ней нужно прожить некоторое время. Эти вопросы сейчас на постоянном контроле, — заверила Лариса Манюк.

Елена КОРСАКОВА.