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Младенец родился с бородой, шерстью на теле и «в рубашке»

06.02.2020 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Об этом сообщает издание Unilad.

Фото: из личного архива

Мальчик по имени Джонатан (Jonathan) появился на свет 28 января. Руки, ноги, спину и плечи новорожденного покрывали черные волосы, а на лице намечалась борода. Кроме того, ребенок родился «в рубашке» — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах. Это редкое явление, в некоторых культурах такие случаи считаются счастливым.

Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его родителей — 28-летнего Энтони Лопеса (Anthony Lopez) и 26-летней Нэнси Риверы (Nancy Rivera). Отец в шутку назвал ребенка «маленьким Росомахой».

Медсестры объяснили родителям мальчика, что пушистые волоски называются лануго и выпадут сами во время купания. Такой пух появляется у плода во время второго триместра беременности и согревает его. Обычно лануго исчезает на 32-36 неделе беременности, но в некоторых случаях сохраняется до рождения.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана — Баку — родилась девочка с носом, напоминающим свиной пятачок. Помимо этого, у нее отсутствовал рот, а уши располагались на шее.
 
 
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Жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Об этом сообщает издание Unilad.
 
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