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«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К двухчасовой дискуссии на волнующие темы присоединились 600 преподавателей. Председателя верхней палаты парламента педагоги расспрашивали об оснащении рабочих мест, инклюзии и, конечно, зарплатах.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Зарплата ни в коей мере не должна быть меньше. Речь шла просто о расчетах, об упрощении системы расчетов. Если где-то это произойдет, это будет моментально устранено.
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«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска
Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой...
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