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«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска

06.02.2020 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К двухчасовой дискуссии на волнующие темы присоединились 600 преподавателей. Председателя верхней палаты парламента педагоги расспрашивали об оснащении рабочих мест, инклюзии и, конечно, зарплатах. 

«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска

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Напомним, с 1 января ее начисляют по-новому, но сумма в расчётных листах не должна становиться меньше – это требование главы государства.   

«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Новая система расчетов, с 1 января которая вступила, вызывала очень много вопросов у педагогов, у работников бюджетной сферы. Я просила просто, что, если будут возникать такие вопросы, провести мониторинг, проверить.

Зарплата ни в коей мере не должна быть меньше. Речь шла просто о расчетах, об упрощении системы расчетов. Если где-то это произойдет, это будет моментально устранено.  

«Новая система расчётов вызывала очень много вопросов у педагогов». Наталья Кочанова об итогах встречи с учителями Минска


Наталья Кочанова регулярно встречается с трудовыми коллективами, чтобы работники могли получить ответы на свои вопросы и актуальную информацию о ситуации в стране.  

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
 
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Новости Беларуси. Имидж профессии, рабочие места для молодых специалистов и строительство жилья 6 февраля обсуждали педагоги столицы во время встречи с главой...
 
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