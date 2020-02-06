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Неожиданно: NEXTA хочет стать «полноценным СМИ XXI века». Что изменится?

06.02.2020 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 февраля телеграм-блогер NEXTA расс»казал о планах стать «полноценным СМИ XXI века». Проект «слегка обновил сайт”, в его штате появился первый неанонимный сотрудник — экс-журналист Еврорадио Роман Протасевич. Как и создатель телеграм-канала Степан Светлов, он сейчас живёт в Варшаве.

За год NEXTA стал одним из самых влиятельных белорусских блогеров. Не в последнюю очередь благодаря ему госорганы стали работать более открыто. Простой пример: NEXTA пишет о ЧП в воинской части под Минском, и через три минуты сообщение о нём появляется в официальном телеграм-канале Минобороны, пишет euroradio.fm
Что теперь изменится в работе канала? Теперь нужно будет ещё и сайт добавить в закладки?

«Нам хотелось бы нанимать сотрудников, строить полноценную редакцию. Приоритетом остаётся телеграм-канал, –– рассказывает Еврорадио Роман Протасевич. — Сайт мы не собираемся превращать в информационный ресурс, ведь его могут очень быстро заблокировать. Для СМИ XXI века необязательно иметь такую центральную площадку».


Что ещё изменится? NEXTA заявляет, что планирует уйти от «желтизны и одиозности стиля». Как раз над этим работает Роман. В планах также добавить новые рубрики, чаще использовать белорусский язык и создать проекты культурно-общественной тематики.

«Переход от блога к полноценному СМИ –– это процесс непростой и длительный. У нас нет на это грантов или какого-либо иного финансирования. Хотя хотелось бы”, –– отвечает Протасевич анонимным телеграм-каналам, которые хором заявили, что NEXTA расширяется, получив грант «под президентские выборы».

В общем, самому популярному белорусскому телеграм-каналу стало тесно в выбранном формате. Но как из него выбраться, похоже, пока не понимают даже его авторы. Поэтому пока что самое заметное изменение в работе NEXTA — новое лого.
 
 
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5 февраля телеграм-блогер NEXTA расс»казал о планах стать «полноценным СМИ XXI века». Проект «слегка обновил сайт”, в его штате появился первый неанонимный сотрудник...
 
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