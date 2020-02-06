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Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Земельные вопросы, имущественные споры, несогласие с решениями суда – эти темы стали основными на приеме граждан, который 6 февраля провел в Мозыре помощник Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Юрий Шулейко, многие вопросы, озвученные на встрече, прошли все юридические стадии и ответы по ним граждане получали уже неоднократно. И всё же с каждым таким случаем представители власти продолжают работать.
Так, мозырянка предложила внести изменения в закон «Об исполнительном производстве». К помощнику Президента она обратилась по ходатайству другой жительницы райцентра, которая попала в ДТП и получила серьезные травмы. Суд предписал виновнику аварии возместить причиненный здоровью женщины ущерб. Однако, по словам заявительницы, на протяжении многих лет должник уклоняется от выплат. Долгое время он жил в Москве, потом скрывался. В итоге, привлечь его к ответственности практически невозможно.
Практика таких встреч продолжится и дальше.
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Виновник аварии годами уклоняется от возмещения ущерба. С какими проблемами пришли жители Мозыря на приём граждан
Новости Беларуси. Земельные вопросы, имущественные споры, несогласие с решениями суда – эти темы стали основными на приеме граждан, который 6 февраля провел в...
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