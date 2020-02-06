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«Куда хочу – туда кручу». Как автомобилисту не стать жертвой погоды?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Только за последние пару дней в стране произошла не одна сотня ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда под колесами лед и машину не сдвинуть с места или наоборот –тяжело остановить, ведь ее тормозной путь увеличивается в разы.
Повороты – еще одно испытание даже для опытного автолюбителя. И заносы – самая критическая ситуация.
Чтобы сымитировать занос – задние колеса на тележках. Даже на маленькой скорости машина едва управляема. Возможно ли контролировать ситуацию?
Секрет самообладания в критической ситуации – в практике. Но через школы экстремального вождения проходят немногие, а с непогодой сталкиваются все.
Станислав Соловей официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Данные обновляются каждые 15 минут. В случае необходимости ГАИ связывается с дорожными службами и сообщает об опасных участках.
Несмотря на теплую зиму, дорожные службы находятся в полной боевой готовности. В ближайшие дни по стране ожидаются небольшие заморозки и гололед.
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Новости Беларуси. Только за последние пару дней в стране произошла не одна сотня ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не стать жертвой таких...
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