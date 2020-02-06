У жителя Брестчины нашли ручку-пистолет

kp.by О необычном задержании проинформировала пресс-служба Следственного Комитета в официальном Instagram. Как сообщили правоохранители, на днях у жителя Лунинца был изъят целый арсенал оружия, среди которого и… стреляющая ручка, пишет

Всего дома у 48-летнего мужчины были найдены несколько единиц охолощенного оружия (Прим.: предназначенного для имитации выстрела), приспособленного к стрельбе, и многочисленные боеприпасы к нему.









Вот эту стреляющую ручку изъяли у лунинчанина. Фото: СК.





– Все обнаруженные предметы были изъяты, а против фигуранта возбудили уголовное дело по обвинению в незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Гражданам стоит помнить, что за добровольную сдачу оружия и боеприпасов они освобождаются от уголовной и административной ответственности, – уточнили в СК.







