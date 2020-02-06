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А так хорошо начиналось. Хоккейная сборная Беларуси обидно проиграла словакам

06.02.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси провела первый матч на товарищеском турнире в Попраде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила Захарова встречалась с хозяевами состязаний – Словакией. После первого периода была ничья – 1:1. А во второй части поединка белорусы дважды поразили ворота соперника.

А так хорошо начиналось. Хоккейная сборная Беларуси обидно проиграла словакам

В то время как словаки ответили одним точным броском. Как итог после 40 минут игры наши парни выигрывали – 3:2. Но удержать преимущество подопечные Захарова не смогли. Белорусы дважды пропускают шайбу в свои ворота. Отыграться у наших хоккеистов не получилось. Поражение – 3:4.

А так хорошо начиналось. Хоккейная сборная Беларуси обидно проиграла словакам

Следующий матч сборная Беларуси сыграет против олимпийской сборной России. 

Люди в материале: Михаил Захаров
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси провела первый матч на товарищеском турнире в Попраде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила Захарова...
 
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