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Профсоюзы предлагают отменить взносы в ФСЗН работающим пенсионерам

06.02.2020 22:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерация профсоюзов Беларуси выступила с предложением отрегулировать пенсии работающих пенсионеров. Вопрос затронули на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили в эфире «Беларусь-1».

Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство, передает sputnik.by. Речь об условиях для работающих граждан, которые продолжают платить взносы в ФСЗН, при этом пенсия этих работников по нынешним правилам не подлежит пересчету.

Отмечается, что профсоюзы рассчитывают устранить подобные «дисбалансы». Так, зампредседателя ФПБ Елена Манкевич сообщила, что изменения могут коснуться, в частности, и выплаты в размере 1%, которую совершают пенсионеры в Фонд соцзащиты.

«Мы можем или отменить для пенсионеров выплату, или она может быть переориентирована на какие-то другие нужды – накапливаться на счету работника. Это целый механизм, который еще предстоит выработать», – отметила Манкевич.
Рассматриваются и иные возможные корректировки. В их числе увязка роста зарплаты с ростом производительности труда: сегодня закон един для всех и не учитывает особенностей разных отраслей, что сдерживает прибавку к зарплатам.

Что это значит?
Если предложения профсоюзов примут, работающие пенсионеры не будут отчислять 1% от зарплаты в ФСЗН. Либо эта сумма будет включаться в другие выплаты.
 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси выступила с предложением отрегулировать пенсии работающих пенсионеров. Вопрос затронули на заседании Национального совета по...
 
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