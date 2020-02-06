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«У них появляется цель и горят глаза». Как приходят в муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 февраля в мире отмечается Международный день таиландского бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша страна хоть и не является родоначальником этого вида спорта, однако муай-тай популярен у нас не менее, чем в Таиланде.
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Новости Беларуси. 6 февраля в мире отмечается Международный день таиландского бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша страна хоть и не является...
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