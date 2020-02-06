«У них появляется цель и горят глаза». Как приходят в муай-тай

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 февраля в мире отмечается Международный день таиландского бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Наша страна хоть и не является родоначальником этого вида спорта, однако муай-тай популярен у нас не менее, чем в Таиланде.



