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«У них появляется цель и горят глаза». Как приходят в муай-тай

06.02.2020 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 февраля в мире отмечается Международный день таиландского бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«У них появляется цель и горят глаза». Как приходят в муай-тай

Наша страна хоть и не является родоначальником этого вида спорта, однако муай-тай популярен у нас не менее, чем в Таиланде.

«У них появляется цель и горят глаза». Как приходят в муай-тай

Екатерина Лихошапко побывала в одной из кузниц талантов.

Люди в материале: Алена Лешкевич, Виталий Тишуров
 
 
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Новости Беларуси. 6 февраля в мире отмечается Международный день таиландского бокса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Наша страна хоть и не является...
 
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