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Девочки тоже делают это. Обсудили новых «Хищных птиц» с феминисткой

06.02.2020 23:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, как и всегда по четвергам, минский прокат пополнился парой-тройкой премьер. В том числе черной комедией «Хищные птицы» Кэти Янь — между прочим, одним из самых ожидаемых фильмов этого года. Вместе с феминисткой Машей Колб мы сходили на фильм, а теперь разбираемся: неужели теперь и Харли Квинн, бывшая девушка Джокера, обзавелась собственным сольным фильмом? Спойлер: нет.


Кадр из фильма «Хищные птицы»

По сюжету группа героинь во главе с Харли Квинн — бывшей пассией Джокера — противостоит преступному лидеру Черной Маске. Главные роли исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл и Юэн Макгрегор.

Вместе с нами на самый ранний столичный сеанс «Хищных птиц» в кинотеатр Silver Screen сходила Мария Колб — гендерная активистка и соосновательница инициативы «Больш цела». После просмотра мы засели с Машей за кофе и обсудили кино.

Начинается премьерная лента с того, что Джокер в буквальном смысле вышвыривает преданную ему Харли Квинн на улицу, и теперь героине нужно учиться жить самой по себе. Что не так уж и просто, ведь теперь, когда она уже не под протекторатом Джокера, на нее объявляют охоту все те, кому она когда-то перешла дорогу (а таких, как мы знаем, немало). Сразу же после разрыва Харли становится кошатницей, только не буквально: заводит себе гиену по кличке Брюс, чем передает привет Бэтмену.

И по синопсису, и на уровне промоушена фильм про «Хищных птиц» казался набором феминистских клише, поддакиванием тренду о женщинах в киновселенных больших бюджетов. Вместе с Машей попробовали разобраться, хайпуют ли авторы на теме феминизма, как это было, например, в случае с «Капитан Марвел», или же у кино действительно есть что-то общее с феминистской теорией.

— Я думаю, что это, скорее. про феминизм и про то, чтобы сделать чувствительные темы более массовыми, — поделилась девушка. К тому же она предложила отказаться от ярлыка «женское кино». Такой фильм запросто может понравиться и мужчинам, что, скорее всего, и случится.


За режиссуру и сценарий здесь действительно отвечали женщины. Но феминизм, как и ворох других социальных тем, они вплели в нарратив куда талантливее, чем, скажем, авторы сериала «Ведьмак». И при этом еще и остались чутки к комиксам! Кстати, в оригинале лента называется «Хищные птицы: Сказочная эмансипация одной Харли Квинн». Локализаторы, то есть русские переводчики, слова «эмансипация» испугались — видимо, оно показалось им уж больно коммерчески непригодным. В итоге в русскоязычном прокате фильм получил название «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

— Локализаторы делают какие-то чудеса! Я даже думаю провести исследование на эту тему. В сериале Dietland, например, главная героиня — полная женщина, и для русской версии на постере ее специально «схудили» в фотошопе. Как это? Русскоязычные люди будут смотреть на полную женщину? То же самое здесь: эмансипация? Нельзя нам такого слова! Хотя по большому счету это кино действительно про эмансипацию. Почти все главные герои — женщины, и за время фильма они переосмысляют свою зависимость от мужчин.

От стигм в создании кино избавляются и сами авторы. В эпизодах Марго Робби — одну из лучших актрис современности — будет тошнить в дамскую сумочку, и весь фильм вместе со зрителем она будет ждать, когда девочка-подросток наконец-то сходит в туалет. «Харли, неси дуршлаг!» — крикнет та и оставит зрителя в недоумении: а что, девушки тоже делают это? В «Птицах» многие табуированные темы больше не под запретом, и, оказывается, над ними даже можно смеяться, как в условном «Дэдпуле».


Здесь представлены очень разные женские образы — разных возрастов, разных национальностей и разных рас. В рамках одного каста собрались и белые актрисы, и темнокожие, и метиски, и азиатки. Кроме гендерной и расовой дискриминации, в фильме пойдет речь и об эйджизме. Афроамериканка — одна из главных героинь — еще и сильно старше других. Что не мешает ей при этом выглядеть сексуально. В этом, кстати, тоже заслуга феминизма, объясняет Маша:

— Часто говорят, что феминистки — это те, кто не бреет подмышки и не следит за собой, но на самом деле феминизм — это про выбор. Если женщине нравится выряжаться, она может пользоваться своей сексуальностью, одеваться и краситься как угодно, и это не будет значить, что она обязательно хочет кого-то соблазнить. При этом никто не имеет права пользоваться тем, что она сексуальная, а тем более «виктимблеймить» ее (обвинять жертву изнасилования или домогательства в том, что она сама виновата. — Прим. ред.). В фильме с этим всей окей.

В «Хищных птицах» собеседница не нашла каких-то признаков объективации. Кроме одной сцены, когда на выходе из клуба нетрезвую Харли Квинн хотел изнасиловать мужчина.

— Многие женщины на своей шкуре знают, что такое, будучи пьяной, отказываться от близости. Мужчины часто закрывают на это глаза и могут завести девушку в таком состоянии куда угодно. Это явная отсылка к домогательствам, к движению #MeToo, феминистская позиция в этом есть. И очень здорово, что, как в диснеевских сказках, тут не будет волшебной феи, которая придет и разрулит все проблемы героинь. Они будут разбираться во всем сами, с помощью друг друга.


Самый любопытный образ «Хищных птиц» — это, безусловно, сама Харли. Маша делится наблюдениями:

— Насколько мне известно, она вышла не из гетто, как это обычно бывает. У нее не было детских травм, она не знала насилия, к примеру. Квинн окончила университет, работала психиатром. Своими мозгами, опытом и возможностями она много чего добилась. А потом просто влюбилась в Джокера, за что, кстати, ее тоже нельзя обвинять.

И хотя из второстепенного персонажа она выросла в чуть ли не главный поп-символ современности и отвоевала больше всего экранного времени в «Хищных птицах», было бы наивно полагать, что фильм Янь станет сольником Харли Квинн. Это кино не настолько тонкое и психологично оголенное, как это было, например, в случае с «Джокером» Тодда Филлипса. За два часа экранного времени авторы не до конца раскроют мотивировки всех женских персонажей и при этом не дадут солировать Харли Квинн. В этом одна из проблем фильма.

— Кстати, очень любопытно получается, — замечает Маша. — Если фильм про Джокера полностью посвящен его истории, то «Хищные птицы» — это про солидарность, взаимопомощь и про то, что и женщинам стоит объединяться.

К слову, в «Птицах» нет практически ни одного положительного героя-мужчины. Мужские образы вырисованы максимально карикатурно, и концентрированная роль Юэна МакГрегора (Черная маска) — главная тому иллюстрация. Но все-таки один положительный образ мы насчитали, и это уже говорит о том, что авторы «Птиц» не категоричны в своих высказываниях, они не разжигают рознь между женщинами и мужчинами. Так, посмеиваются над ней.


Надо сказать, что премьерная картина очень стильно снята и почти каждая сцена оформлена музыкально. Это как два часа смотреть цветастые клипы, что само по себе прекрасно. Так к тому же и саунд-дизайн «Хищных птиц» на уровне. Музыку тут даже можно назвать сюжетообразующей. Знакомство с одной из героинь начнется тогда, когда та будет петь на вечеринке своего босса песню It’s A Man’s Man’s Man’s World Джеймса Брауна, что переводится как «Это мир мужчин».

— Эта песня — шикарный символ, в том числе для Готэма, — делится Маша. — Но мне кажется, что авторы не просто декларируют, мол, мир принадлежит мужчинам, но и вступают в полемику с этим тезисом. Перед главной битвой героини понимают, что вместе они сила. Тогда-то они и решают солидаризоваться, чтобы победить, в том числе и этот мужской мир. Сам фильм — это вызов. Особенно для тех, кто не готов сложить руки и жить при патриархате, как чьи-то мамы и бабушки.

Это кино действительно выглядит как протест. Оно против стеклянных потолков, созависимых отношений, объективации и сексуализации. В каком-то смысле авторы даже десексуализируют героинь. Харли, которая за всю историю персонажа сменила немало костюмов, будет разгуливать в вещах кислотного цвета, смахивающих на елочные игрушки, и как всегда будет по-шутовски смешной (все-таки Харли Квинн — ассоциация к слову «арлекин»).

— В боевиках какая-нибудь Лара Крофт непременно одета в черные и серые (условно мужские) цвета, — говорит Маша. — Такие образы очень сексуализированы, они обязательно должны быть в обтягивающих кожаных одеждах. Тут такого нет. Когда одной из девушек во время боя будут мешать длинные распущенные волосы — а мы знаем, что в голливудской трактовке это символ суперсексуальности, — Харли Квинн по-сестрински предложит ей резинку, чтобы заплести их.


Вообще, назвать премьерную черной комедией будет некорректным: она все-таки не черная, а очень и очень пестрая. По количеству блесток «Хищные птицы», скорее всего, напомнят вам недавнюю «Эйфорию», и после проката вы, возможно, не раз увидите на местных вечеринках типа «Мечты» и «Сияния» девушек со стразами на одной брови, прямо как у Харли. Кино получилось очень мемоемким, в нем как бы упаковано много трендов и смыслов, вам остается только декодировать их.

Кстати, то, как в этом фильме с дерзким рейтингом «18+» обыгрывается насилие, можно назвать отдельным видом искусства. В некоторых сценах Харли стреляет в обидчиков конфетти, цветным дымом и яркими красками. Но и возрастной рейтинг есть чем аргументировать — например, сломанными коленками и сожженными бородами: местами будет действительно жестко. К слову, в картине с таким рейтингом ни одна из актрис не обнажится, что уже само по себе — победа (простите, если кого огорчили). И все-таки жаль, что в силу возраста не все зумеры смогут пройти в кино — этот фильм как раз для них.

— Если смотреть фильм невнимательно, его можно воспринимать как развлекалово. Там много смешных моментов, плюс это боевик. Но, если загоняться, искать подтексты и анализировать образы, он очень интересный, — подытоживает Маша.

Притом что «Хищные птицы» — это тотальный стеб всего над всем, это еще и очень важное кино для индустрии. Оно попадает в новую волну фильмов по комиксам, в которых, как мы видим, есть нерв, и которые смогут привлечь на такие сеансы еще больше поклонников. Особенно если кино будет не пресным в своей политкорректности, а слоеным в плане тем и смыслов, как пирожное «Наполеон».

Когда: уже в кино

Где: во всех минских кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

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Теги: знакомства
 
 
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Как и всегда по четвергам, минский прокат пополнился парой-тройкой премьер. В том числе черной комедией «Хищные птицы» - между прочим, одним из самых ожидаемых...
 
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