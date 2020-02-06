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Более Br300 тыс. за золото на Олимпиаде — установлены размеры призовых для спортсменов и тренеров

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более Br300 тыс. за золото на Олимпиаде — установлены размеры призовых для спортсменов и тренеров

Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Белорусские спортсмены, завоевавшие медали на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года, XXIV летних Дефлимпийских играх 2021 года, XXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года, XX зимних Дефлимпийских играх 2023 года, будут удостоены призов в денежной форме.

За золото на Олимпийских играх они получат денежный приз в размере 12 тыс. базовых величин (в настоящее время это Br324 тыс.), серебро — 6 тыс. базовых величин (Br162 тыс.), бронзу — 4 тыс. базовых величин (Br108 тыс.). Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тыс. БВ, 2,4 тыс. БВ и 1,6 тыс. БВ соответственно.

Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).

https://www.belta.by/

 
 
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Установлены размеры денежных призов спортсменам за высокие результаты на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Соответствующее распоряжение...
 
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