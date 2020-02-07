Чтобы догнать наиболее развитые страны, Беларуси понадобится более ста лет

Источник материала: Ежедневник





Эксперты Европейского банка реконструкции и развития считают: если стране удастся улучшить качество своих институтов (систем управления), она сможет догнать развитые страны уже за 40 лет.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик презентовала в Минске доклад о переходном процессе за 2019-20 годы «Лучшее управление – лучшие экономики».

По словам экономиста банка, эффективное управление на существующем уровне приносит значительные дивиденды для экономического роста. Более качественные институты или системы управления приводят к более качественным результатам, и наоборот.

«Широко говоря, система управления или институты означают делегирование права принятия решений кому-либо. Система управления или качество институтов означает, что кто-то несет ответственность за принятые решения. По сути, когда мы говорим об институтах, мы говорим о правилах игры. При хорошо развивающейся экономике все знают, что можно делать, а что нельзя. Качество институтов включает в себя уверенность в справедливости и честности выборов, уверенность в качестве национального правительства и в том, что в стране борются с коррупцией», – отметила она в ходе презентации доклада.

Между тем, подчеркнула Беата Яворчик, плохие институты означают более низкий экономический рост, большую неопределенность, коррупцию, снижение конкурентоспособности страны, и в конечном итоге все это приводит к более низкому качеству жизни и неудовлетворенности ею.

Белорусы счастливы на 5,5, а скандинавы на 7,5

Качество институтов в исследовании оценивалось по таким индикаторам, как уровень контроля и противодействия коррупции, верховенство права, качество регулирующих институтов или законодательства, эффективность системы управления.

Индикаторы могли варьироваться от -2,5 до 2,5, где 2,5 означал наилучший результат из возможных. У Беларуси здесь, отметила Яворчик, результат минус 0,5.

«Также мы опрашивали обычных граждан. Например, задавали вопрос: насколько вы чувствуете себя счастливыми по шкале от 0 до 10», – рассказала экономист ЕБРР.

В качестве примера она привела скандинавские страны. Там средний показатель уровня счастья находится примерно на отметке 7,5, в Сирии он равняется 3, в Беларуси – 5,5.

Экономист также отметила, что при опросе 2008-2009 годов белорусские компании в качестве барьеров для развития бизнеса называли проблемы с квалификацией персонала, цены на энергоносители, сложность в получении необходимых лицензий и разрешений. Опрос 2019 года показал, что острота многих указанных проблем снизилась. Сейчас представителей бизнеса больше волнует политическая нестабильность и доступ к финансам.

За сколько Беларусь догонит развитые страны?

Беата Яворчик озвучила еще один вывод, вытекающий из результатов исследования: более богатые страны имеют более качественные институты.

Она отметила, что страны с переходной экономикой вошли в 1990-е годы с низким качеством институтов, после чего был достигнут определенный прогресс.

«Качество институтов улучшилось и в Беларуси, но незначительно, в отличие, к примеру, от стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Если же сравнивать Беларусь со странами с высоким уровнем дохода, этот разрыв еще заметнее», – отметила экономист.

Она обратила внимание, что об институциональном дефиците говорит и результат опроса белорусов, которых спрашивали об уровне коррупции в стране, доверяют ли они национальному правительству, судам и насколько свободны СМИ в их стране.

«Все это означает, что Беларусь растет более медленными темпами, чем она могла бы расти», – заключила Беата Яворчик.

При этом она заметила, что если Беларусь поднимет качество своих институтов, то вверх пойдет и экономический рост. Ведь более качественные институты ассоциируются с более динамичным ростом экономики.

Пока, по прогнозам ЕБРР, чтобы догнать самые развитые страны, Беларуси необходимо более ста лет. Однако, считают эксперты банка, если стране удастся улучшить качество своих институтов, она сможет сделать тоже самое за 40 лет.