В Гродно за убийство и мошенничество судят бывших руководителей Лидского общества защиты потребителей

Источник материала: Lida.Info





В Гродно начался суд над двумя мужчинами, которые, по версии следствия, занимались мошенничеством, а также оказались причастными к убийству белоруса в Одессе. На скамье подсудимых — бывший председатель общественного объединения «Лидское общество защиты потребителей» Андрей Провалинский и его бывший заместитель Олег Торня (по «совместительству», индивидуальный предприниматель и «частный детектив»).



По версии гособвинителя, двое мужчин в марте 2016 года помогали 59-летнему лидчанину Виктору продать квартиру в районном центре, а потом купить часть дома в Березовке. Однако так и не купили: под разными предлогами выманили у него 17 тысяч долларов, а потом решили убить, чтобы не отдавать ему деньги.

Спланировав убийство, подельники решили, что убивать надо не в Беларуси, а в другой стране. Выбрали Украину — и предложили жертве поехать в Одессу на отдых, а потом найти там ему работу.

Исполнителем убийства, по версии следствия, был Олег Торня, организатором — Андрей Провалинский.

Правда, сами обвиняемые уверяют: денег у лидчанина не брали, ничего не планировали, корыстного мотива не было, а убийство произошло во время ссоры.

Также мужчины не согласны с обвинением в присвоении бензопилы погибшего лидчанина после его смерти. Олег Торня также отрицает обвинения в хищении паспорта убитого.

— Не брал я его документы, они были мне не нужны.

По версии следствия, все было так: Виктор решил продать свою квартиру в райцентре. Обвиняемые ему помогали: размещали объявления в газетах и на специализированных сайтах, искали покупателей, оформляли документы. И когда сделка купли-продажи была совершена, стали просить у мужчины в долг. Сначала он дал им 10 тысяч долларов, потом еще примерно семь тысяч. На некоторую сумму даже были расписки. Чтобы не отдавать деньги, обвиняемые якобы разработали план отвезти Виктора в Одессу и там убить. Сначала в украинский город уехал Торня. Там он снял квартиру и стал ждать лидчанина, билет на поезд которому купил Провалинский. При этом мужчине рассказали, что в Одессе для него уже есть работа. Тот поверил и поехал.

Убийство произошло 27 июля 2016 года на лестничной клетке одного из одесских домов. Олег Торня, по версии следствия, нанес жертве более 20 ударов молотком, руками и ногами. Лидчанин умер на месте, а обвиняемый скрылся.

Торня в убийстве признается, но утверждает: это была просто ссора, а ударов было намного меньше.

— Не мог я столько нанести. Ориентировочно два-три мог, но не больше, — говорит обвиняемый.

После случившегося мужчины вернулись в Лиду, спокойно жили и работали — но в 2017 году совершили новое преступление: присвоили деньги украинского бизнесмена.

Тот был поставщиком оборудования на «Пружанский молочный комбинат», а мужчины выступали посредниками. В качестве индивидуального предпринимателя Андрей Провалинский заключил с заводом договор на поставку туда нового сепаратора. Технику в России купил украинец, а доставили ее на белорусское предприятие обвиняемые.

Завод перевел на счет белорусского ипэшника 47 тысяч рублей двумя траншами. Часть денег мужчины якобы отдали украинскому бизнесмену, а часть — 26 тысяч белорусских рублей — якобы присвоили.

Бизнесмен подал заявление в правоохранительные органы, мужчин задержали — и в ходе следствия по делу о мошенничестве раскрыли и убийство.

По этому мошенничеству, кстати, вину мужчины признают частично: мол, сумма присвоенных денег была меньше — 12 тыс. 25 долларов. Бизнесмену из Украины обвиняемые эти деньги вернули во время следствия.

Олег Торня в 2012 году зарегистрировал ИП и позиционировал себя как частный детектив: в интервью местной прессе мужчина рассказывал, что занимается поиском вещей, имущества, должников или пропавших родственников, также в услугах значились слежка и работа личным охранником.

Сейчас Торне и Провалинскому грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь, сообщает TUT.BY.