|
Каналу Дудя - три года! Пройдите наш безумный тест по его комментаторам
Источник материала: Tut.by
Юрий Дудь за последние три года стал известнее, чем за всю свою прошлую карьеру. В 2017 году, еще будучи главным редактором российского сайта sports.ru, Дудь выложил первое видео на свой канал на YouTube, куда приглашал известных музыкантов, политиков, журналистов, режиссеров. Но сможете ли вы вспомнить, кто за это время давал интервью? Давайте проверим — в помощь вам «говорящие» комментарии под роликами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдемся по личностям, которые мелькали на канале Юрия Дудя за три года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)