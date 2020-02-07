Каналу Дудя - три года! Пройдите наш безумный тест по его комментаторам

Источник материала: Tut.by

Юрий Дудь за последние три года стал известнее, чем за всю свою прошлую карьеру. В 2017 году, еще будучи главным редактором российского сайта sports.ru, Дудь выложил первое видео на свой канал на YouTube, куда приглашал известных музыкантов, политиков, журналистов, режиссеров. Но сможете ли вы вспомнить, кто за это время давал интервью? Давайте проверим — в помощь вам «говорящие» комментарии под роликами.