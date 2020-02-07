Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о размере денежного вознаграждения для белорусских спортсменов за попадание в призеры на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Как сообщает пресс-служба главы президента, за олимпийское золото белорусский спортсмен получит 150 тысяч долларов, за серебряную медаль – около 75 тысяч долларов, за бронзовую – порядка 50 тысяч долларов.

Такие же денежные вознаграждения были определены для медалистов Олимпийских игр в 2018 году в Пхенчхане (зимние игры, были завоеваны три медали, в том числе два золота) и Рио (летние игры, были завоеваны девять медалей, в том числе одно золото).

Отмечается, что за золото на Паралимпийских и Дефлимпийских играх спортсмены получат 50 тысяч долларов, за серебро – 30 тысяч долларов, а за бронзу – 20 тысяч долларов.

Также сообщается, что тренерам и другим членам сборной будут выплачиваться вознаграждения в размерах от 20 до 100 процентов от стоимости их призов в зависимости от степени участия.

Упомянутые призовые будут действовать и на зимние Олимпиаду и Паралимпиаду в 2022 году.