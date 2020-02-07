Голодная смерть: как ученые прошлого искали средство от цинги, пеллагры и бери-бери

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В прошлом люди страдали от многих болезней, причины которых до сих пор неизвестны. Например, ученые так и не пришли к единому мнению, что спровоцировало «английскую потливую горячку» в 15−16 веке. Но некоторые заболевания вызывались, по современным меркам, сущим пустяком — нехваткой определенных витаминов. 42.TUT.BY рассказывает о трех страшных заболеваниях, которые косили людей в прошлом и, к сожалению, поражают человечество и сегодня.

Чай из игл, медвежья кровь и другие лекарства против цинги



Моряки с цингой. Иллюстрация Гюстава Доре

Цинга — страшное заболевание. Внешние проявления дефицита витамина С способны испугать даже самых бывалых моряков, особенно если учесть, что все происходило в замкнутом пространстве корабля.

Все начинается с маленьких пузырьков крови и кровоточивости десен. Затем десны чернеют, быстро выпадают зубы, старые раны и травмы начинают болеть, расходятся заросшие переломы. Страдает мозг, и больные начинают видеть жуткие галлюцинации. В общем, выглядит так, будто человек разлагается заживо.

Первые достоверные сведения о цинге относятся к эпохе крестовых походов, а именно к началу 13 века: заболевание поражало экипажи кораблей. Но настоящей проблемой это стало в эпоху кругосветных плаваний, когда моряки месяцами жили на сухарях и вяленом мясе. В частности, в 1495 году корабль Васко да Гамы потерял на пути в Индию более ста из 160 участников экспедиции — причем командующий приказывал заболевшим цингой втирать свою мочу в десны (что ожидаемо не помогло). Историки медицины подсчитали, что с 1600 по 1800 год от цинги умерло около миллиона моряков. Это превышало человеческие потери во всех морских сражениях того времени.

Долгое время цинга считалась инфекционным заболеванием, хотя даже тогда люди догадывались, что причина может крыться в рационе. Так, в 1536 году Жак Картье во время своего второго путешествия к реке Сент-Лоуренс в Северной Америке воспользовался советом местных индейцев и поил заболевших чаем из игл туи, богатых витамином С. А испанский адмирал 16 века дон Альваро де Базан убедил через короля ввести в рацион моряков сладкий картофель — батат, который тогда считался женским афродизиаком. Это качество, разумеется, не подтвердилось, тем более что команды сплошь состояли из мужчин, но вот цингой испанцы болели реже.

И, конечно, можно вспомнить эксперимент сэра Джеймса Ланкастера. В 1601 году во время плавания вокруг Африки команды трех кораблей Ост-Индской компании жестоко страдали от цинги. А вот на четвертом дела обстояли намного лучше, так как эта команда по распоряжению Ланкастера ежедневно получала по три ложки лимонного сока.

В конце концов моряки стали получать паек, отличавшийся от стандартной военной еды, — отсюда, кстати, и возникло прозвище английских моряков limeys или «лимонники».

В 1747 г. главный врач Морского госпиталя Госпорта Джеймс Линд провел первое в мире клиническое исследование и доказал, что зелень и цитрусовые способны предотвратить развитие цинги. В том же году о тех же самых мерах говорил британский адмирал сэр Ричард Хоукинс, потерявший в ходе карьеры не менее десяти тысяч своих моряков. Но из-за веры в инфекционную природу болезни Линд подвергся критике со стороны именитых британских медиков.



Джеймс Линд. Источник: wikimedia.org

Антарктические экспедиции конца 19-го — начала 20-го века для профилактики цинги включали в рацион свежедобытое мясо птиц и морских животных, в том числе и теплую медвежью кровь. В 1895 году русский патофизиолог Виктор Пашутин трактовал природу цинги как болезнь неполноценного питания и предположил, что она развивается от недостатка в пище некоторых органических веществ, что содержатся в растительных продуктах.

И только в 1932 году было доказано, что цинга вызывается исключительно недостатком витамина C — это открытие было удостоено Нобелевской премии по физиологии или медицине.

К счастью, с появлением синтетических витаминов эта напасть практически исчезла.

Полиневрит или бери-бери — болезнь индустриализации



Очистка риса с помощью водяной мельницы. Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусика Хокусай. Источник: wikimedia.org

Полиневрит, также известный как бери-бери и «рисовая болезнь», вызывается нехваткой тиамина или витамина В1. Эта болезнь возникает у людей, которые питаются преимущественно белым рисом — то есть лишенным оболочки. От нее страдали как китайские аристократы, так и европейские солдаты в Азии.

Любопытно, что это заболевание получило распространение в эпоху индустриализации. До массового развития паровых машин рис чистили руками, и на нем оставались куски внутренней оболочки, так называемого перикарпа, содержащего тиамин. Так что случаи бери-бери в то время были относительно редкими. Но когда белые люди завезли в Азию машины и стали получать белый рис, частота случаев бери-бери значительно выросла.

В 19 веке британские ученые обратили внимание, что люди в Юго-Восточной Азии внезапно переставали чувствовать свои ноги. Конечности буквально не слушались, так что несчастным приходилось передвигать их руками. При этом моча заболевших становилась очень яркой, грудная клетка сжималась, люди страдали от судорог и буквально падали на землю. Заболевание назвали «бери-бери», что значило «слабый-слабый».

В 1803 году шотландский врач Томас Кристи столкнулся со случаями заболевания у солдат Ост-Индской компании в Шри-Ланке. Он попытался вылечить заболевших при помощи «кислых фруктов», источника витамина С. Это не помогло, и врач решил, что причина — некий токсин в еде или воде. Так что он стал давать пациентам слабительное, чтобы вывести «токсин» из организма.

Но заболевшим помогала только смена рациона. В частности, это выяснил Такаки Канехиро, военный врач на службе Императорского флота Японии.

По статистике с 1878 по 1882 год бери-бери ежегодно поражала до трети японских моряков, причем вплоть до летального исхода. К исследованиям Такаки Канехиро подтолкнул крайне неудачный учебный поход японцев к Новой Зеландии: из 278 членов экипажа заболела половина и умерло 25 кадетов. Врач провел тщательное исследование условий жизни японских и европейских моряков (последние заболевали реже) и нашел только одно отличие — питание. Так что он убедил власти провести эксперимент: отправить по тому же маршруту аналогичный корабль, но в этот раз включить в рацион моряков вместо белого риса мясо, сгущенное молоко, хлеб и овощи. В итоге заболело только 14 человек, да и те позже признались, что тайком не съедали положенных порций непривычной пищи.

Конечно, Канехиро не знал, что причиной возникновения бери-бери является нехватка витамина В 1 : он считал, что все можно поправить повышенным содержанием белка. Но в любом случае он многое сделал для своих соотечественников.

К истине приблизился голландский физиолог Кристиан Эйкман. В 1886 году он прибыл на Яву, чтобы исследовать вспышку бери-бери.



Кристиан Эйкман. Источник: wikimedia.org

В то время ученый был уверен, что причиной болезни послужил некий патоген. Чтобы подтвердить свою теорию, Эйкман стал проводить опыты на цыплятах: посадил их в клетки и начал колоть им образцы крови зараженных. Вначале все цыплята заболели — в том числе и контрольная группа, — а потом так же резко выздоровели. Эйкман не мог понять, в чем причина, пока человек, убиравшийся в лаборатории, не рассказал ему кое-что любопытное. Оказалось, за месяц до того, как у цыплят проявились симптомы, повар отдал им белый рис, оставшийся на армейской кухне.

Тогда шлифованный рис считался чем-то вроде предмета роскоши. Так что когда этого повара сменили, его коллега «не позволил тратить военный рис на гражданских кур». Цыплят снова стали кормить бурым рисом, и им резко стало лучше.

Конечно, Эйкман не сразу пришел к выводу, что причина в нехватке некоего вещества: он думал, что в белом рисе содержатся какие-то зловредные бактерии. В 1895 году он вернулся в Голландию и однажды встретился со своим знакомым, возглавлявшим медицинскую службу во всех тюрьмах на Яве. Этот человек упомянул, что в тюрьмы поставляют разные виды риса и случаи бери-бери тоже разнятся. Даже по простым прикидкам стало понятно: между белым рисом и болезнью есть прямая связь.

Но когда Эйкман сообщил об этом коллегам, его подняли на смех. Один даже ответил, что у Эйкмана «пострадал мозг от рисовой диеты». Интересно, что бы они сказали, если бы узнали, что в 1929 году тот же Эйкман получит Нобелевскую премию.

Но истинную причину открыл не голландец. Это случилось благодаря двум людям. Один из них — ассистент Эйкмана Герри Грийнс, который остался в Индонезии и продолжил изучать заболевание. Именно он в 1901 году сделал гениальное предположение: люди болеют бери-бери не потому, что в очищенном рисе есть отрава, а потому, что в нем чего-то нет. Эта идея была такой новаторской, что ее приняли в штыки, и только в 1910—1913 году американский врач Эдвард Веддер предложил попробовать использовать отвар рисовой шелухи для лечения уже наступившей болезни.

А второй человек — это польский химик Казимир Функ. Именно он в 1911 году выделил из рисовой шелухи вещество, недостаток которого вызывает пеллагру, предложил слово "витамины" и предположил, что их как минимум четыре: антиберибери (тиамин, или витамин B1), антипеллагра (B3), антицинга (витамин С) и антирахит (витамин D). Только в 1936 году Функ установил химическую структуру тиамина, но премии, в отличие от Эйкмана, не получил.

Сейчас бери-бери практически ликвидирована благодаря разнообразному рациону. Так что можете есть белый рис без опаски.

Пеллагра — болезнь бедняков и китайских императоров



Больница в Южной Каролине, США, которая занималась вопросами пеллагры. Фото: NIH

Пеллагра также является разновидностью авитаминоза. Эта болезнь — следствие длительного неполноценного питания, когда человеку не хватает витамина PP (ниацина, или В3) и белков, в особенности содержащих незаменимую аминокислоту триптофан.

Испанские крестьяне называли это заболевание mal de la rosa. Впервые болезнь описал в 1735 году испанец Касаль. А в 1771 году итальянский врач Франческо Фраполи ввел в медицинскую литературу народное название «пеллагра» — от итальянского выражения «шершавая кожа», что значит один из симптомов. Он также указал, что у пациентов краснеет и шелушится кожа, проявляются признаки умственного расстройства и что в конце заболевший страдает от диареи, которая истощает его организм и приводит к смерти.

В 1864 году первый случай пеллагры был отмечен в США. Болезнь быстро переросла в эпидемию, причем в основном она поражала беднейших южных арендаторов и обитателей «сумасшедших домов».

В 1916 году американский профессор Джозеф Гольдбергер решил установить, является ли пеллагра инфекционной болезнью или она относится к авитаминозу и поражает тех, кто питается кукурузой и картошкой. Для этого Гольдбергер и пятнадцать его коллег поставили на себе опыт. Они взяли материал от больных пеллагрой — кровь, выделения из носа и рта, кожные чешуйки — и в течение месяца смешивали ее с мукой и хлебными крошками, а затем ели (позже Гольдберг назвал эту серию экспериментов «грязными вечеринками»). В итоге никто из врачей не заболел пеллагрой, что опровергло теорию об инфекции.

Так что ученый предположил, что существует некое загадочное вещество под названием «ПП-фактор» («предупреждающий пеллагру фактор»). Но его неаппетитные эксперименты не убедили научное сообщество того времени. Так, в 1916 году на собрании Южной ассоциации медиков в Алабаме доктор Дж. Ярборо заявил, что «Гольдбергерово предложение отказаться от лекарств и других медицинских средств, положившись исключительно на диету, уложит в гроб весь наш благословенный юг, так что кладбища будут полны могил, как поле — колосьев пшеницы после дождя».

Только в 1937-м группа ученых доказала, что никотиновая кислота, или ниацин, содержащаяся в курятине, говядине, цельном зерне, бобовых и пивных дрожжах, является витамином PP. Это вещество тут же признали средством против пеллагры, и уже в 1938-м успешно применяли в СССР.

Но несмотря на достижения науки, пеллагра до сих пор распространена в Южной Америке и Африке, а также среди хронических алкоголиков.