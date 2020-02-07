Новые технологии, АПК, практика в полях. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками в Василишках

Источник материала: Ивьевский край





"Важно продолжать повышать престиж профессии агрария и создавать комфортные условия для молодых специалистов на селе", - констатировал во время встречи с учениками аграрных классов Василишковской средней школы Щучинского района помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

Виталий Батуро в этом году заканчивает аграрный класс Василишковской средней школы и мечтает поступить в Гродненский аграрный университет, чтобы получить профессию агронома. Его родители трудятся в ОАО «Василишки»: папа – механизатор, мама – животновод. По правде, это уже не просто мечта – работать на земле, скорее начало новой династии в районе.





– Поддерживаю такое решение, – услышав историю молодого человека, говорит Иван Лавринович. – Я сам – агроном по первой специальности, знаю, насколько это важная и интересная профессия.

Агрономом мечтает стать и Вадим Бычко, а Юля Арабкович планирует получить профессию ветеринара, потому что искренне любит животных и часто бывает на ферме у мамы – животновода. Здесь, в Василишках, эта тяга к труду на земле как будто воспитывается еще с юного возраста.

Шесть мальчиков и девочек заканчивают в этом году агрокласс Василишковской школы, еще семь учатся в десятом классе.





– В нашей стране серьезно подходят к вопросу кадровой политики в аграрном секторе, – заметил Иван Лавринович. – Это важно для нашей продовольственной безопасности, для благополучия каждого из нас. У нас нет полезных ископаемых, как в других странах, но у нас есть земля и люди. Мы производим продуктов питания на 5,5 миллиарда долларов, из них лишь 25% потребляем сами, остальное отправляем на экспорт. Задача – удержать эту планку.

Иван Лавринович отметил, что в сельских ребятах генетически заложен крепкий стержень и привязанность к земле, поэтому так важно поддержать их стремление получать аграрные специальности.





– В сельское хозяйство должны осознанно идти люди, преданные земле, – неоднократно подчеркивалось на встрече. – И государство, и агропредприятие, в которое они придут работать, обеспечат их достойной зарплатой, жильем, преференциями, закрепит опытного наставника, – заметил Иван Лавринович.

Во время открытого диалога, в котором также участвовали заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта, начальник отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома Павел Тарчинский, директор ОАО «Василишки» Владимир Серехан, педагоги Василишковской средней школы, говорили о том, как поднять престиж профессии агрария, преимуществах жизни на селе, практикоориентированном обучении будущих аграриев.

В учреждениях образования Щучинского района открыто семь классов аграрной направленности, в которых занимаются 53 учащихся. Школьники изучают технологии, сельскохозяйственное производство, выезжают на поля и фермы, мехмастерские, знакомятся с передовым опытом. А летом трудятся в студотрядах. Василишковская средняя школа – первопроходец в этом эксперименте: ребята углубленно изучают профильные предметы и будущую профессию второй год. В этом году состоится первый выпуск агрокласса.





Родители школьников поддержали идею обучения, ориентированного на приобретение опыта и практических навыков, и хотели бы, чтобы дети, получив профессию агрария в средних специальных и высших учебных заведениях, вернулись на малую родину. Ведь специалисты ОАО «Василишки» имеют достойный заработок, жилье и преференции, а условия жизни в агрогородке и инфраструктура ничем не отличаются от городской. Поддерживает школьников в их стремлении как можно больше узнать о сельскохозяйственных специальностях и директор ОАО «Василишки» Владимир Серехан.

– Хозяйство заинтересовано в хороших кадрах, а потому мы готовы направить вас на учебу и ждать вашего возвращения на малую родину уже в качестве дипломированных специалистов, – обратился к детям Владимир Серехан.





Руководитель агропредприятия знает рецепт укоренения молодых специалистов и уделяет кадровой политике большое внимание. Не удивительно, что 60% работающих в ОАО «Василишки» – молодежь. Для них созданы льготные условия, предоставляется жилье, есть доплаты. В планах – строительство 8-квартирного дома для семей молодых специалистов. С 2010 по 2019 год, к слову, подписано 54 договора с выпускниками Василишковской и Головичпольской средних школ о целевой подготовке в вузах и колледжах страны. Все дипломированные специалисты возвращаются на малую родину.

Не надо искать особую точку на земле, чтобы почувствовать себя счастливым, – об этом говорили все взрослые участники отрытого диалога. Свое счастье свое нужно создавать самим, на родной земле. Чтобы родители гордились, чтобы малая родина процветала. А возможностей для профессионального роста и самореализации – хоть отбавляй.

"ГП".