Изменились правила въезда в страны Евросоюза: визы будут аннулировать чаще

Источник материала: KYKY

В Евросоюзе вступили в силу новые визовые правила, передает Polsha24. Теперь пограничники будут чаще аннулировать визы туристам.

Репрессивные меры коснутся в первую очередь тех, кто нарушит правило так называемого «первого въезда». Это когда страна, выдавшая визу, не совпадает с первой посещенной по этой визе страной Шенгенской зоны. Как говорят туроператоры, с начала 2020 года первые подобные случаи уже произошли. Из ЕС депортировали нескольких туристов: они оформили свои документы не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Раньше можно было получить визу либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего по срокам пребывания. Но если раньше случалось, что на границе закрывали на это глаза, то отныне соблюдение норм ужесточилось: правило должно соблюдаться неукоснительно.

Кроме того, тем туристам, кто за последние три года без нарушений использовал годовой шенген, сразу дадут двухлетний, а его обладатели смогут претендовать уже и на пятилетний. Только вот чтобы получить документы на год, нужно сначала трижды побывать за границей с визой, оформленной точно под срок поездки.