Александр Глеб пробует себя в хоккее, но пока не все получается

"Организм требует каких-то все-таки нагрузок, и просто есть желание чем-то заниматься, тем, что нравится, — говорит Глеб. — Хожу с ребятами на хоккей, хотя не все так хорошо у меня получается в хоккее. На пляжный футбол хожу и на лыжи, ездил. Занимаюсь тем, что нравится, от чего получаю удовольствие".





Футболист в прошлом году играл в чемпионате Беларуси в "Ислочи". Он еще не объявил, заканчивает профессиональную карьеру или еще немного поиграет. В январе главный тренер "Ислочи" Валерий Жуковский сказал, что "Глеб отдыхает, восстанавливается... посмотрим, что будет в марте". Это может означать, что через месяц Александр решит, останется он в футболе или все же и дальше будет учиться играть в хоккей.