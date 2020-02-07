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Александр Глеб пробует себя в хоккее, но пока не все получается

07.02.2020 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый известный белорусский футболист, 38-летний Александр Глеб, рассказал minsknews.by, какими видами спорта занимается.

"Организм требует каких-то все-таки нагрузок, и просто есть желание чем-то заниматься, тем, что нравится, — говорит Глеб. — Хожу с ребятами на хоккей, хотя не все так хорошо у меня получается в хоккее. На пляжный футбол хожу и на лыжи, ездил. Занимаюсь тем, что нравится, от чего получаю удовольствие".

Футболист в прошлом году играл в чемпионате Беларуси в "Ислочи". Он еще не объявил, заканчивает профессиональную карьеру или еще немного поиграет. В январе главный тренер "Ислочи" Валерий Жуковский сказал, что "Глеб отдыхает, восстанавливается... посмотрим, что будет в марте". Это может означать, что через месяц Александр решит, останется он в футболе или все же и дальше будет учиться играть в хоккей.
 
 
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Самый известный белорусский футболист, 38-летний Александр Глеб, рассказал minsknews.by, какими видами спорта занимается.
 
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