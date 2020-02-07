Российский публицист: И на этот раз все закончится политической победой Лукашенко над Путиным

Известный российский публицист Леонид Радзиховский заявляет, что Москва вынуждена будет капитулировать перед очередным напором Лукашенко, утверждает, что для Путина встреча Лукашенко с Помпео - личное оскорбление, и объясняет, почему для Кремля полностью порвать с Лукашенко - это плохой вариант.





- Говоря о запланированной на 7 февраля встрече с Путиным, Лукашенко оценил ее как «как момент истины». Действительно, Беларусь на данный момент живет без контрактов на поставки российских нефти и газа. Приведет ли, по вашему мнению, встреча 7 февраля к каким-то соглашениям, либо конфликт будет продолжен?





- Это называется антагонистическое противоречие. Ведь если очистить от болтовни - братство по оружию, а раньше Лукашенко объяснял, что Беларусь защищает Россию от NATO, того самого, с которым в настоящее время Беларусь пытается дружить, - если отбросить эту болтовню, то остается простая история.









Путин (непонятно для чего, возможно, ради увековечивания своей власти) делает шаги, чтобы ликвидировать государство Беларусь. «Объединить» с Россией. Но понятно, что это не объединение, а обычное поглощение, на тех или иных условиях. Но ни Лукашенко лично, ни активная часть белорусского общества не хочет поглощаться. Это пункт один.





Пункт два. Лукашенко так построил белорусский экономику, что без дотаций от России белорусская экономика жить не может.





Пункт три. Как можно соединить эти два первых пункта? Не понимаю. Не соблюдать требования России можно. Россия воевать с Беларусью не будет. Но для этого нужно отказаться от подачек Москвы. А отказаться от подачек нельзя, ибо тогда рухнет белорусская экономика. Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический крах масштабов Венесуэлы. Но краха будет вполне достаточно, чтобы Лукашенко мог потерять власть. Если на выборы он принесет избирателям такие «подарки», как рост цен на ЖКХ в два раза, сокращение пенсий, то в такой ситуации возникнет реальная оппозиция и его просто сбросят.





Поэтому Лукашенко в безнадежном положении. Согласиться с условиями Путина - продашь свое государство за нефтедоллары. Не согласиться - рискуешь потерять свою власть в борьбе с оппозицией.





- Раньше Лукашенко удавалось найти выход из такого треугольника. Как-то находить среднюю позицию, соглашаться частично с условиями Москвы, частично расширять свои. Почему сейчас этого не может произойти? Они же могут помириться на каких-то средневзвешенных условиях?





- Безусловно, так всегда и было. Я думаю, что и на этот раз этим и закончится. Помириться на средневзвешенной условиях - если отбросить словесный мусор, это означает одно: Путин капитулирует перед очередным напором Лукашенко.





Ведь в экономических спорах возможен компромисс, это нормально. Но если Путин ставит вопрос политический - «мы вас хотим съесть, единственное мое желание - вас проглотить», - то в таком случае компромисс невозможен. Побеждает либо позиция Путина, либо Лукашенко - «вы нас не проглотили. Я остался независимым, но деньги ты мне продолжаешь платить». Это полная политическая победа Лукашенко. Экономически - любые компромиссы возможны.





Я практически уверен, что все и на этот раз закончится победой Лукашенко над Путиным. Я убежден, что поглощения Беларуси не будет, ликвидации белорусского государства не будет. По той простой причине, что, кроме желания Лукашенко сохранить личную власть, есть еще и белорусское общество. Да, оно неорганизованно и слабое, но оно не хочет вливаться в Россию.





Во-первых, им дорога сама форма, символ - «у нас свое государство». Во-вторых, белорусская молодежь и городской класс не видят себя в России - они видят себя в Евросоюзе. Они смотрят не на Восток, а на Запад. И если их силой загонят на Восток, они разгневаются.





А для Путина порвать с Лукашенко, грохнуть кулаком по столу, сказать: «Надоело мне оплачивать твои истерики, больше ничего не получишь» - это вариант, но плохой. Ведь это с большой вероятностью означает крах Лукашенко и приход к власти прозападной и пролиберальной силы (Украина-2) или окончательный разрыв с Лукашенко. Тогда он побежит на Запад клянчить денег, и, возможно, кто-то что-то даст. Опять же разрыв с Беларусью и ее уход на Запад.





Да, Путин сэкономит деньги, но деньги его не волнуют. Путин останется без единственного союзника и с большой дырой в российском общественном сознании. Российское общество привыкло, что Беларусь - это союзник, братская страна, вассал и так далее. И вдруг - поругались. И с кем мы в России остались? Совсем одни? Неприятно.





Поэтому я думаю, что в этом споре Лукашенко победит. Его позиции экономически слабее, а политически сильнее.





- Но есть и такая логика. В Кремле могут решить, что если обрезать Лукашенко экономические преференции, он все равно останется лояльный, так-как никуда не денется. На Западе его все равно не примут, куда ему убегать от Москвы?





- Это возможный вариант. Деньги не так важны для Путина. Россия тратит бешеные деньги на престиж, тратится на Донбасс, Сирию, сейчас влезла и в Ливию. Не говоря о гигантских военных расходах, которые России не нужны с точки зрения безопасности, но нужны только ради престижа. На этом фоне расходы на Беларусь не самые большие.





Идея о том, что никуда «батька» от нас не денется, плохая из-за того, что «батька», может, и не денется, но «батьку» могут поддеть. Если резко урезать дотации - это означает резко снизить уровень жизни белорусов. А это резкое падение популярности как раз под выборы. А когда «батька» слетит, то Путин сам себе устроит второй Майдан, вторую Украину. Зачем?





- Недавно в российских СМИ прозвучала информация, что Кремль решил снять запрет на критику Лукашенко в прессе. И в последние дни, на фоне визита госсекретаря США Помпео в Минск, эта критика приобрела какие-то массовые формы. Может, Москва и не планирует пытаться свергнуть Лукашенко, но пощипывать и покусывать его будет активнее.





- Безусловно. В общем, путинская внешняя политика - это личный престиж, личные обиды, личные амбиции. Деньги имеют вторичное значение, так как деньги казенные, а престиж личный. Для Путина «дружба» Лукашенко с Помпео - это оскорбление. Лукашенко это понимает, и именно ради этого и идет на контакты с Помпео. Он пытался напугать Путина - если что, я пойду к американцам. Уход Беларуси к американцев - пощечина и лично Путину, и путинскому рейтингу внутри России.





Лукашенко как бы говорит - «А я могу, я пойду к американцам. И что ты можешь? Войну мне объявишь? Что ты можешь? Ничего не можешь. Если не хочешь, чтобы я ушел - плати».





Путин не любит, когда с ним играют в такие игры.





- Если говорить о белорусской президентской кампании, то будет ли Россия достаточно активно в нее вмешиваться? С одной стороны, Москве не нужен здесь непредсказуемый хаос в случае «без Лукашенко». С другой стороны, определенную нестабильность, которая всегда есть во время таких кампаний, можно использовать, чтобы выбить из Лукашенко больше лояльности к Москве.





- Лукашенко сейчас обременен избирательной кампанией, а это значит - максимально уязвим. И поэтому Москва будет давить.





Но есть вещи, которые делятся на части, и есть - которые не делятся, и там нужно иметь 100 процентов, все или ничего. На части делятся - приватизация, игра с американцами и так далее. Здесь «торг уместен». И Москва здесь может что-то с Лукашенко выжать, пока он в уязвимом положении.





А есть пункты, по которым торг невозможен. Либо вы ликвидируютесь и входите в состав России, или нет. Ответ - нет, мы не войдем в состав России. И это главная стратегическая победа Лукашенко, которая ему гарантирована.





А уступки и отступления по остальным пунктам возможны. Например, по тем пунктам, которые Лукашенко сам придумал именно для того, чтобы потом отступить. Скажем, намек на дружбу с американцами. Это Лукашенко сам придумал, и он от него легко отступит, если нужно. Эти игры понятны, и они раздражают Путина.Его позиции экономически слабее, а политически сильнее.







