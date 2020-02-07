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Шагойко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Беларуси

07.02.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, 39-летний защитник Александр Шагойко принял решение завершить карьеру. Футболист войдет в тренерский штаб сборной Беларуси (U-14).

Последним клубом футболиста стала «Ислочь», за которую он выступал с 2016 года. Сыграл 108 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Александр Шагойко дважды становился чемпионом Беларуси – в составе «Белшины» (2001) и «Гомеля» (2003). Дважды с «Белшиной» выигрывал Кубок Беларуси. В карьере футболиста значится также украинский «Кривбасс» (29 матчей).

На счету Александра Шагойко четыре матча за сборную Беларуси.
 
Теги: Гомель
 
 
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, 39-летний защитник Александр Шагойко принял решение завершить карьеру. Футболист войдет в тренерский штаб сборной Беларуси (U-14).
 
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