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Шагойко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Беларуси
Источник материала: Партизан
Как сообщает корреспондент
Последним клубом футболиста стала «Ислочь», за которую он выступал с 2016 года. Сыграл 108 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
Александр Шагойко дважды становился чемпионом Беларуси – в составе «Белшины» (2001) и «Гомеля» (2003). Дважды с «Белшиной» выигрывал Кубок Беларуси. В карьере футболиста значится также украинский «Кривбасс» (29 матчей).
На счету Александра Шагойко четыре матча за сборную Беларуси.
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, 39-летний защитник Александр Шагойко принял решение завершить карьеру. Футболист войдет в тренерский штаб сборной Беларуси (U-14).
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