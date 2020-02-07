Шагойко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Беларуси

Последним клубом футболиста стала «Ислочь», за которую он выступал с 2016 года. Сыграл 108 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.





Александр Шагойко дважды становился чемпионом Беларуси – в составе «Белшины» (2001) и «Гомеля» (2003). Дважды с «Белшиной» выигрывал Кубок Беларуси. В карьере футболиста значится также украинский «Кривбасс» (29 матчей).





На счету Александра Шагойко четыре матча за сборную Беларуси.