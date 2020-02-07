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Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал турнира в Венгрии
07.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 63 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль престижного международного турнира по боксу «Мемориал Иштвана Бочкаи», который проходит в венгерском Дебрецене, сообщили корреспонденту
Его партнерша по команде Алла Стародуб (60 кг) успешно прошла сквозь квалификационное сито. В полуфинальном поединке белоруска уступила спортсменке из Казахстана Римме Волосенко и завоевала бронзовую награду.
Финальный поединок
В 64-м международном турнире «Мемориал Иштвана Бочкаи» принимают участие более 270 боксеров из 33 стран.
Эти состязания для белорусских спортсменов — этап подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.
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Белорусский спортсмен Дмитрий Асанов (весовая категория 63 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль престижного международного турнира по боксу «Мемориал...
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