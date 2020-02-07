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Румас учел ошибку Каллаура, но все равно не угадал: Чем заканчиваются попытки правительства прочитать мысли Лукашенко

07.02.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко больше десяти лет пугает руководителей убыточных сельхозорганизаций перспективой прекращения господдержки. К примеру, в 2007-м он заявил о них: «Пусть погибают! 13 лет их на своих плечах носим. Хватит уже».

Румас учел ошибку Каллаура, но все равно не угадал: Чем заканчиваются попытки правительства прочитать мысли Лукашенко
Но, конечно, бюджетная поддержка отстающих предприятий все эти годы не прекращалась. Несмотря на свои словесные угрозы, Лукашенко ясно дает понять, что сельское хозяйство для него в первую очередь политический и социальный проект, на который не жалко средств, пишет "Солидарность".

Вот и 22 ноября прошлого года в Витебске на совещании с руководителями АПК глава государства пообещал: «По долгам решим вопрос».

Тогда же досталось главе Нацбанка, не отреагировавшего на просьбу помочь убыточным хозяйствам: «Шефская помощь – это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие».

Продолжение совещания по проблемам агропромышленного комплекса Витебской области состоялось 28 января. На этот раз с участием премьер-министра. И вот на нем произошел с одной стороны неожиданный, а с другой вполне характерный для главы государства момент.

Сергей Румас, кажется, попытался прочесть мысли Лукашенко и предложил оказать помощь сельхозпредприятиям. К тому же рядом с ним сидел Каллаур – живое напоминание того, как можно вызвать гнев государства едва заметным отклонением от генеральной линии.

Но оказалось, что Румас не угадал.

— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть, — возмутился Лукашенко.

И потребовал от Витебской области вернуть 3 миллиарда долгов.

Почему это характерный для Лукашенко эпизод? Замечено: глава государства настойчиво требует от чиновников следовать генеральной линии, а когда те, наконец, начинают повторять его мысли, то приходит в бешенство.

Но завершилось совещание 28 января вполне предсказуемо. После того, как Лукашенко набросился на чиновников, предложивших оказать помощь сельхозорганизациям, он… согласился произвести «техническую расчистку» балансов предприятий:

– Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги. Но обязательно они (предприятия) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем.

Как при подобных противоречащих друг другу установках добиться повышения эффективности в экономике – та еще загадка. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Александр Лукашенко больше десяти лет пугает руководителей убыточных сельхозорганизаций перспективой прекращения господдержки. К примеру, в 2007-м он заявил о них:...
 
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