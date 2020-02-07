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Беларусь потеряла $330 млн из-за налогового маневра РФ
07.02.2020 09:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Цифры назвал премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Глава правительства напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.
«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн», - сообщает
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$330 млн - это размер потерь только за 2019 год.
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