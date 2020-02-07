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В Минспорта объяснили, почему не дали Захарову чартер, и что с футбольным «Динамо»
Источник материала: Партизан
Время экономить деньги.
На вторничной пресс-конференции главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров как обычно говорил откровенно. После одного из вопросов журналиста от коуча досталось Министерству спорта и туризма. Недовольство Захарова вызвал отказ со стороны ведомства в чартерном рейсе на турнир в словацкий Попрад. «Изначально команда должна была лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной», – рассказал о проблеме Захаров. По итогу в Попрад сборная добралась за 11 часов пути.
Почему команду не отправили на чартере?
За ответом
– По словам Михаила Захарова, министр спорта отказал национальной сборной по хоккею в организации чартера в Попрад. Что стало причиной такого решения?
– Вообще в последнее время в министерстве проводится достаточно жесткая политика по экономии бюджетных средств. Сейчас не практикуется такой вариант, что захотели и поехали в любую точку за пределы Беларуси для участия в соревнованиях или учебно-тренировочных сборах. Руководство министерства старается уменьшить количество выездов. Эта политика касается абсолютно всех видов спорта – и хоккея в том числе.
Если существует возможность сэкономить, то мы экономим. Деньги стараемся не разбрасывать налево-направо. У нас не действует заявительный принцип – мы хотим, мы поедем, дайте нам самые комфортные условия. Нет. Это первый принцип, о котором я рассказал.
Второй. У нас подписано трехстороннее соглашение, в котором указано наличие консолидированного бюджета. Получается, что должны быть не только средства министерства, но и федерации, спонсоров, иных средств, привлеченных из других источников. Выезжать только на деньгах министерства уже не получится.
По гражданству Кодолы и Шостака что-то решают?
Следом на пресс-конференции Захарова заставил эмоционально отвечать вопрос про белорусское гражданство Владислава Кодолы и Константина Шостака, которые имеют на руках российские паспорта. «Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить? На каждой пресс-конференции одно и то же. Кто тут из пресс-службы федерации? Того, кто еще раз спросит про паспорта, больше не пускать. Я вам скажу, почему хоккеисты меняли паспорта: у нас нет соревнований уровня МХЛ. Нужно у Рачковского спросить, зачем он в свое время убирал оттуда наши кома ы. У Шостака, чтобы играть в МХЛ, не было выбора, кроме получения русского паспорта. Где ему было иначе играть – в чемпионате пивной кружки?» – выпалил Захаров.
Захарова бесят вопросы про тех, кто отказался от Беларуси ради российского паспорта – он пытается вернуть беглецов (и успешно)
Пожалуй, одним из главных помощников в возвращении белорусских паспортов может стать Минспорта. Вновь слово Нестеровичу:
– Оказывает ли министерство содействие ФХБ и национальной сборной в приглашении на сбор Владислава Кодолы и Константина Шостака?
– Мы не занимаемся подбором игроков для национальной сборной. Для этого есть другие структуры.
– Сообщается, что у этих хоккеистов проблемы с белорусскими паспортами. Министерство помогает как-то решить данный вопрос?
– К нам никто не обращался. Насколько знаю, по гражданству у них нет никаких препятствий, чтобы выступать за сборную. Поэтому никакого вмешательства со стороны министерства не было по этой проблеме. Читал эмоциональный спич Михаила Захарова в сторону журналиста по вопросу о Кодоле и Шостаке. Но проблемы здесь вообще нет. Хотя, может, у журналистов есть больше информации по этому поводу. Повторюсь, на нас никто не выходил, никаких обращений не было.
А что там по минскому «Динамо»?
В межсезонье
– По информации СМИ, минское «Динамо» в ближайшее время перейдет на баланс Минспорта. Как обстоят дела с передачей клуба от Мингорисполкома к министерству?
– Министерство спорта и туризма акциями, о которых сообщают некоторые ресурсы, не владеет и не планирует их получать. У нас иные функции и задачи. Нас, безусловно, волнует состояние дел в клубе, у которого славная история, за который выступали игроки, прославившие не только минское «Динамо», но и всю нашу республику. Руководство Минспорта готово подставлять плечо клубу, но не так, как пишут СМИ, не через владение акциями.
– Каким образом?
– Консультации, обсуждение проблем, методическая помощь в подготовке документов, налаживании контактов с теми, кто хочет и может помочь.
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Время экономить деньги.
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