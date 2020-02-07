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8 февраля пройдут прямые линии

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

8 февраля пройдут прямые линии

8 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич Попов.
 
8 февраля пройдут прямые линии
 
 
 
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8 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет управляющий делами облисполкома Игорь Андреевич...
 
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