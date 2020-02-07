Управление по образованию горисполкома стало лучшим в стране

Источник материала: Пинский Вестник

Как стало известно, по результатам работы за 2019 год управлению по образованию горисполкома за достижение высоких показателей в развитии образования вручена Почетная грамота главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета, а днем позже уже на коллегии Министерства образования Республики Беларусь наше управление было награждено грамотой высшей пробы за победу в номинации «Лучшее структурное подразделение местного исполнительного и распорядительного органа власти, осуществляющее государственно-властные полномочия в сфере образования». Поздравляем!