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Витебская и Гродненская область производят 98% лекарственного и пряно-ароматического сырья в стране

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Витебская и Гродненская область производят 98% лекарственного и пряно-ароматического сырья в стране

Витебская и Гродненская область производят 98% лекарственного и пряно-ароматического сырья в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Производство органической продукции на основе лекарственного и пряно-ароматического сырья обладает высоким экспортным потенциалом. В 2019 году такие растения в Беларуси выращивались 13 субъектами хозяйствования различных форм собственности на площади более 793 га. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году произвели 759 т такого сырья. В организациях Витебской и Гродненской областей получено 98% от общего объема производства», — сказали в пресс-службе.

Наиболее крупные производители лекарственного и пряно-ароматического сырья в Беларуси — ООО «Калина» Оршанского района Витебской области, КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района и КФХ «Арника горная» Новогрудского района Гродненской области.

В ряде организаций, где организован полный цикл от производства данного сырья до переработки, площади расширяются. Так, «Калине» решением Оршанского райисполкома выделено 450 га сельскохозяйственных угодий, которые будут введены в севооборот в 2020 году. «Арника горная» в этом году дополнительно вовлечет в оборот около 100 га.

Ассортимент выращиваемых лекарственных, пряно-ароматических растений, используемых в фармацевтической и перерабатывающих отраслях, насчитывает около 50 наименований. Предприятия используют сырье для собственных нужд, реализуют его на внутреннем рынке и на экспорт. Так, «Калина» наладила выпуск лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, фиточаев. «Большое Можейково» производит лекарственные средства и биологически активные добавки. «Арника горная» активно реализует сырье на экспорт, в том числе в Россию (валериана, эхинацея, душица, тмин), Польшу (иссоп, рута, душица, чабер), а также налаживает производство фасованных специй и чайных напитков. В структуре Минской овощной фабрики организован участок по производству чайных напитков и фиточаев с использованием собственного сырья.

Закон «О производстве и обращении органической продукции» вступил в силу 18 ноября 2019 года. Его цель — развитие производства данной продукции в Беларуси для обеспечения населения, реализации на экспорт, а также сохранения и рационального использования природных ресурсов.

https://www.belta.by/

 
 
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Витебская и Гродненская область производят 98% лекарственного и пряно-ароматического сырья в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского...
 
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