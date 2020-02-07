«Говорить о безоговорочной победе России нельзя»

Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет сенсации. не ждет сенсации.





Час X наступает. Может случиться, что именно этот день, 7 февраля 2020 года, войдет в историю как памятная дата — рождения нового государства, союза России и Беларуси. Правда, есть и другая мысль: если договориться в очередной раз не удастся, больше такой возможности не представится. Дальше исключительно жесткий сценарий. В Москве прекрасно понимают, что отступать союзнику некуда — норвежская, американская и другая иностранная нефть — это для телевидения, это игра. Не существует для братской республики другого сырья, кроме российского. Теоретически покупать можно где угодно, но тогда белорусский бензин будет дороже европейского. Возможно, Александр Лукашенко был прав — может быть, налоговый маневр в российской нефтяной отрасли придумали, чтобы Беларусь не смогла получать более дешевую нефть. Очень много было претензий к этой инициативе, может, здесь изначально была политика. Однако оставим конспирологию.





Лукашенко перед поездкой в Сочи провел необходимую «артподготовку»: обещал развернуться к США и покупать американскую нефть, принял с распростертыми объятиями госсекретаря США Майка Помпео. Перед отъездом собрал всех профильных министров и приказал придумать, как избежать глобального кризиса в стране, если договориться не удастся. Ранее Александр Григорьевич не жалел эпитетов в адрес ближайшего союзника, порой даже норовил выйти за цензурные рамки. Но мы же прекрасно понимаем, что все это исключительно для внутреннего пользования — коллегу стилистикой не испугаешь. Но можно ли говорить о безоговорочной победе России? Нет, нельзя.





Во-первых, даже если Лукашенко согласится на формулу «Союз в обмен на нефть», это не значит, что новое государство немедленно заработает.





Александру Григорьевичу надо загрузить свои заводы: можно смело соглашаться на что угодно, а потом процесс всегда может забуксовать — новое государство не дело одного дня. Здесь важно выиграть время.





Во-вторых, Беларусь как маленькая страна, пострадавшая от «империи», вызывает все больше симпатий со стороны западных партнеров — Лукашенко уже давно не последний диктатор Европы. Запад может и поддержать республику, пусть даже политически, это уже немало. Наконец, в-третьих, главный козырь Александра Григорьевича — его собственные граждане. Будут ли они в восторге от углубленной интеграции с Россией? Их как-то спросить забыли. Опять же, референдум не дело одного дня.





В совокупности эти факторы не позволят смотреть на объединение двух стран с оптимизмом. Просто обс новка обостряется, и ставки в игре возрастают. Наверное, Александр Григорьевич все-таки понимает — в текущей ситуации виноват исключительно он сам. Так не бывает, чтобы все постоянно сходило с рук, рано или поздно приходится платить, так что теперь нужно выкарабкиваться. Час X наступает лично для Лукашенко.