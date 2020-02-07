Министерство финансов проводит общественное обсуждение проекта постановления Совета Министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки». Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Министерство финансов проводит общественное обсуждение проекта постановления Совета Министров «О бланках и документах, а также специальных материалах для защиты их от подделки». Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен в результате комплексной корректировки постановления Совмина от 22 декабря 2001 года №1846. Документ уточняет перечень полиграфической продукции, которая является бланками ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документами с определенной степенью защиты. Устранена имеющаяся в постановлении правовая неопределенность. Например, уточнен порядок принятия решений об отнесении полиграфической продукции к таким бланкам и документам.

Кроме того, госорганам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельно определять в своих локальных правовых актах порядок использования, учета, хранения, возврата и уничтожения выданных (реализованных) им бланков и документов, если такой порядок не установлен актами законодательства.

Замечания и предложения по проекту можно отправлять с 10 по 20 февраля на адрес электронной почты goznak@minfin.gov.by.

Фото из архива.

Белта.