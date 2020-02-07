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А в туалет? Шесть глупых вопросов витеблянину, который 24 часа проведет на беговой дорожке

07.02.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 февраля в Минске стартует необычный забег: Евгений Гуцалов будет бежать 24 часа без сна. GO.TUT.BY задал ультрамарафонцу несколько вопросов перед стартом.


Фото: Настя Шубина

Евгений начинает свой суточный ультрамарафон в 13.00 в бизнес-центре «21 век» (Независимости, 169) в шоу-руме магазина «Фитнес Технологии» — на беговой дорожке.

— Бежать 24 часа на дорожке не скучно?

— Я взял с собой колонку и наушники. У меня есть опыт 16-часового бега, и я предполагаю, что наступит момент, когда нужно будет «создать вакуум» и уйти в себя. В это время разум начнет диктовать свои условия и говорить, что пора «сливаться».
Еще буду разговаривать с теми, кто придет меня поддержать. Темп не очень быстрый, так что можно себе позволить поболтать.

— Как будете есть?

— Придется останавливаться, чтобы перекусить. Составил себя рацион — в основном это спортивное питание. Еще у меня с собой бананы, шоколад и гречка, но не уверен, что кашу буду есть. Сколько сделаю перерывов на перекусить, сложно сказать: 24 часа подряд я еще не бежал. 

— А в туалет? 

— То же самое. Остановился, сходил — и дальше погнал. 

— Перерывов на сон не будет?

— Этого точно не планирую.

— Кто следит за тем, чтобы вы добежали?

— Все время со мной рядом будет мой «беговой секундант» — парень, который вызвался помочь после моего поста в инстаграме. Будут в шоу-руме на протяжении дня и другие люди: вход для всех свободный. Около моей установят вторую беговую дорожку, на ней сможет пробежать в меру своих возможностей любой желающий. Ночью, например, со мной вызвался бежать ультрамарафонец из Могилева. Днем будут представители минских беговых клубов.

Увы, на ночь бизнес-центр для посетителей закроют. И так нелегко оказалось все согласовать: документы, списки, справки. Я, как на соревнованиях, писал, что всю ответственность за свое здоровье беру на себя. Но с утра 8 февраля уже можно приехать в гости.

— Зачем все это надо?

— У меня есть благотворительная миссия — я хочу найти спонсоров для команды «ДАР», которая организовывает совместный отдых детей с ограниченными возможностями и физически здоровых людей. Скоро начнется беговой сезон, и ребятам действительно нужны деньги на продолжение проекта. Своим забегом проще привлечь внимание к проблеме.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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7 февраля в Минске стартует необычный забег: Евгений Гуцалов будет бежать 24 часа без сна.
 
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