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Инфекционист: Пока посылка из Китая доберется до Беларуси, вирус погибнет

07.02.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бояться посылок из Китая не стоит, заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белгосмедуниверситета.

Коронавирус может находиться на какой-то поверхности примерно два-три часа, говорит Карпов. Естественно, пока посылка доберется до нашей страны, вирус "умрет". Инфекционист ссылается на подтверждение этих слов во Всемирной организации здравоохранения.


Как известно, жертвами китайского коронавируса в КНР уже стало более 560 человек, заражено 28 тысяч. В Беларуси больных не выявлено. В Бресте прошли учения по борьбе с распространением китайского коронавируса.
 
Теги: Брест
 
 
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Бояться посылок из Китая не стоит, заявил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава,...
 
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