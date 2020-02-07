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СМИ показали особняки директоров сахарных заводов, которых Лукашенко снял с самолёта
Источник материала: KYKY>
«Сахарное дело» – чуть ли не самая тиражируемая история среди беларуских медиа в последние пару недель. Мы писали, как в конце января самолет «Белавиа»
Речь идет про начальников Михаила Криштаповича (Городейский комбинат), Виктора Миронова (Жабинковский сахарный завод), Николая Прудника (Слуцкий комбинат), Дмитрия Егорова (Скидельский завод). Под стражей оказались и «легендарный борец с преступностью» экс-сотрудник МВД Владимир Тихиня, который покрывал коррупционную схему, а также российский бизнесмен Кононеко (его имя не озвучивалось). Говоря обо всей этой истории и роли директоров беларуских заводов в ней, Лукашенко заявил, что во время обысков у подозреваемых нашли много недвижимости, в том числе особняки. А теперь самое интересное: TUT.by
Михаил Криштапович
Директор Городейского комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех арестованных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Его особняк расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда Девичий. В 1992 году на участке в десять соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений – верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.
Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки – именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината. Владимир Криштапович возвел дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой.
Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович – директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода – Евгений Курило.
Дмитрий Егоров
Директор Скидельского завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. Ему принадлежат участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка, сарай, гараж.
Виктор Миронов
Дом директора Жабинковского сахарный завода Виктора Миронова, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется – Микрорайон сахарного завода. Дом площадью 144 квадратных метра и участок в семь соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану.
Николай Прудник
Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой – в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников». В собственности у Прудника двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в семь соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений – отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.
Известно, что на всю упомянутую выше недвижимость, кроме имения Прудника, наложен арест.
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«Сахарное дело» – чуть ли не самая тиражируемая история среди беларуских медиа в последние пару недель. Мы писали, как в конце января самолет «Белавиа» развернули...
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