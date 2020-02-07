СМИ показали особняки директоров сахарных заводов, которых Лукашенко снял с самолёта

Источник материала: KYKY

«Сахарное дело» – чуть ли не самая тиражируемая история среди беларуских медиа в последние пару недель. Мы писали, как в конце января самолет «Белавиа» развернули прямо в небе (как выяснилось, по требованию Александра Лукашенко), и с борта сняли порядка шести человек. Затем директора всех четырех сахарных заводов Беларуси одновременно исчезли. Лишь спустя 12 дней после инцидента с самолетом мы получили внятный комментарий: КГБ официально объяснил , что вообще происходит. Инсайды оказались правдивыми: все директора задержаны за коррупцию (по данным КГБ, каждый год суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов; подробнее читайте по ссылке ). Им уже предъявлены обвинения.

Речь идет про начальников Михаила Криштаповича (Городейский комбинат), Виктора Миронова (Жабинковский сахарный завод), Николая Прудника (Слуцкий комбинат), Дмитрия Егорова (Скидельский завод). Под стражей оказались и «легендарный борец с преступностью» экс-сотрудник МВД Владимир Тихиня, который покрывал коррупционную схему, а также российский бизнесмен Кононеко (его имя не озвучивалось). Говоря обо всей этой истории и роли директоров беларуских заводов в ней, Лукашенко заявил, что во время обысков у подозреваемых нашли много недвижимости, в том числе особняки. А теперь самое интересное: TUT.by показал , как это выглядит.

Михаил Криштапович

Директор Городейского комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех арестованных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Его особняк расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда Девичий. В 1992 году на участке в десять соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений – верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.

Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки – именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината. Владимир Криштапович возвел дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой.

Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович – директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода – Евгений Курило.

Дмитрий Егоров

Директор Скидельского завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. Ему принадлежат участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка, сарай, гараж.

Виктор Миронов

Дом директора Жабинковского сахарный завода Виктора Миронова, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется – Микрорайон сахарного завода. Дом площадью 144 квадратных метра и участок в семь соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану.

Николай Прудник

Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой – в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников». В собственности у Прудника двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в семь соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений – отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.

Известно, что на всю упомянутую выше недвижимость, кроме имения Прудника, наложен арест.