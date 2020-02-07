Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами, сообщает "Новая газета".





Нападавшие снимали свои действия на камеру.





Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они зафиксировали травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.





Ислам Нуханав осенью 2019 года был задержан сотрудниками чеченской полиции. Он снял и выложил 31 октября на YouTube видеоролик о «чеченской Рублевке» - элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова.





За свое желание показать, как в бедной республике живут богатые чиновники, Ислам Нуханов тут же поплатился. За «преступления» против чеченской власти отцу Ислама Нуханава заявили, что его сын сядет в тюрьму "не менее, чем на 10 лет».





Марина Дубровина - одна из адвокатов, которая защищала в суде известного чеченского правозащитника, руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Елена Милашина освещала этот громкий уголовный процесс.







