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В Петрикове умерла годовалая девочка — отравилась таблетками

07.02.2020 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Петрикове умерла годовалая девочка — отравилась таблетками
Фото из открытых источников

Сообщение о гибели поступило в милицию из больницы вечером 4 февраля. 

По предварительной информации, девочка, находясь дома, нашла таблетки и употребила их, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Родители прополоскали полость рта ребенка водой. Спустя несколько часов у ребёнка появилось недомогание. Родители вызвали скорую, которая доставила девочку в реанимацию, там она, не приходя в сознание, скончалась.

Петриковский РОСК проводит проверку. 

В Петрикове умерла годовалая девочка — отравилась таблетками
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