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В Петрикове умерла годовалая девочка — отравилась таблетками
07.02.2020 10:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщение о гибели поступило в милицию из больницы вечером 4 февраля.
По предварительной информации, девочка, находясь дома, нашла таблетки и употребила их, сообщает
Родители прополоскали полость рта ребенка водой. Спустя несколько часов у ребёнка появилось недомогание. Родители вызвали скорую, которая доставила девочку в реанимацию, там она, не приходя в сознание, скончалась.
Петриковский РОСК проводит проверку.
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти годовалого ребенка.
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