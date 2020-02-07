В Петрикове умерла годовалая девочка — отравилась таблетками

Сообщение о гибели поступило в милицию из больницы вечером 4 февраля.

По предварительной информации, девочка, находясь дома, нашла таблетки и употребила их, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Родители прополоскали полость рта ребенка водой. Спустя несколько часов у ребёнка появилось недомогание. Родители вызвали скорую, которая доставила девочку в реанимацию, там она, не приходя в сознание, скончалась.

Петриковский РОСК проводит проверку.

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