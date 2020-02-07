ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облил бензином и поджег. В убийстве обвиняется житель Солигорщины

07.02.2020 09:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.




Как сообщили в Следственном комитете, ночью 27 августа 2019 года правоохранители выбыли в одну из деревень Солигорского района, где во дворе частного дома от ожогов скончалась 39-летняя местная жительница.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов, зафиксировали следовую картину, а также обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний хозяин дома, работающий сварщиком. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

— Согласно материалам уголовного дела, накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины находились трое односельчан — двое мужчин и потерпевшая, — рассказывает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — Во время распития спиртных напитков во дворе между хозяином и гостьей произошла словесная ссора, тот стал ее выгонять. По данным следствия, в тот момент, когда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина сидела на качелях, обвиняемый облил ее бензином из бутылки, и с целью напугать чиркнул зажигалкой. Попавшая на ее одежду искра привела ко мгновенному воспламенению. В результате она скончалась на месте от термических ожогов.

Как добавила Татьяна Белоног, с начала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2020-м такое делать просто стыдно. Составили список из 10 пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика