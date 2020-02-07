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В 2020-м такое делать просто стыдно. Составили список из 10 пунктов

07.02.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чем дальше — тем больше осознанности появляется у общества. TUT.BY выделяет десять действий, которые вы наверняка совершаете (ну хотя бы одно из). Вот только в 2020-м году такое делать уже должно быть стыдно, ведь это вредно, оскорбительно или просто очень устарело.

1. Использовать одноразовый стаканчик для кофе/чая


Фото: pixabay.com

Лучше выпить напиток в кафе — не так уж это долго. А если очень надо, можно воспользоваться многоразовой кружкой (и даже не обязательно иметь для этого модную бамбуковую).

Рассказываем, если это прошло мимо вас: цветные пластиковые крышки переработке не подлежат, а стенки стакана вовсе не бумажные, как почему-то часто думают. Они содержат тонкий слой пластика, что делает их неперерабатываемыми. В итоге вы пьете кофе пять минут, а стаканчик лежит на свалках многие годы.

2. Говорить «настоящий мужчина» и «настоящая женщина»


Фото: pixabay.com

Гендерные стереотипы должны были давно умереть за своей неактуальностью. К сожалению, в нашей культуре остались атавизмы, которые прямо-таки пропитаны патриархальной культурой. Будьте выше этого! Не воспринимайте их как фундамент для ваших выводов и решений.

Если вы до сих пор их поддерживаете, можете пройти тест, в котором вы узнаете, что женщины внесли не меньше вклада в науку, чем мужчины, а еще попробовать проверить себя на сексизм в бытовых ситуациях.

3. Не сортировать мусор


Фото: pixabay.com

Доступность вещей затуманила нам видение перспективы: что мы будем делать с миллионами тонн мусора в будущем? Даже самые богатые страны мира не могут позволить себе строить дорогостоящие заводы по переработке всех типов мусора. Но это не повод игнорировать те, что у нас уже есть.

Большая часть пластика, стекла и бумаги действительно подлежит переработке. Переплавляются даже жестяные банки! И вместо того, чтобы давать вещам вторую жизнь, многие до сих пор отправляют их на свалки, которые становятся все выше и выше.

Узнать больше о переработке мусора именно в Беларуси вы можете по этой ссылке.

4. Использовать слова «даун», «дебил» и им подобные


Пусть некоторые и смеются над тем, насколько далеко заходят проявления толерантности в современном обществе, некоторые моменты все же действительно достаточно сенсетивные. Используя перечисленные выше слова, вы вряд ли имеете в виду то, что они на самом деле значат. Зачем тогда ими пользоваться и затрагивать чувства людей, для которых эти слова — не пустой звук?

Вместо того, чтобы высказывать свои обиды и агрессию в неподобающем виде, лучше почитайте наш прекрасный текст о достижениях 15-летней модели с синдромом Дауна. Уверены, что вы измените свое мнение о таких словах.

5. Не выключать воду, пока чистишь зубы


Фото: pixabay.com

Это самый простой способ экономить воду. Помните, что всю воду, которую вы пьете, кто-то когда-то уже пил. И вместо того, чтобы тратить очищенную или артезианскую воду (ее запасы не бесконечны), постарайтесь сделать так, чтобы расходовать ее меньше.

Сюда же можно дописать советы о выборе экологичных моющих средств, использовании сливного бачка меньшего объема, но начните хотя бы с малого. К тому же это вообще не требует от вас никаких усилий, кроме одного движения руки в ванной.

6. Спорить из-за политики


Фото: freepik.com

Аргументов масса: это бессмысленно, это ни на что не влияет, это выматывает. А если нет никаких плюсов, то зачем вообще этим заниматься и тратить время? Тем более жизнь подкидывает так много тем для разговора.

7. Учиться «где зарплата побольше», а не для души

Работа — дело, которым мы заняты весомую часть жизни. И идти на поводу родителей, общественного мнения или чего-нибудь в этом вопросе просто недопустимо. Вам же потом этим заниматься!


Фото: Trung Pham Quoc / Unsplash

Свою молодость и шанс на одно высшее бюджетное образование лучше потратить на то, что вам действительно интересно. Откроем секрет: настоящий профессионал ценится в любой области.

В противном случае сменить сферу деятельности сегодня можно легко. Мы уже рассказывали о людях, которым удалось «войти в IT» после опыта работы в другой сфере. И у вас тоже получится, если все провалится. Зато вы не будете себя корить, что не попробовали.

8. Жить в квартире с угнетающим ремонтом


«Среда формирует человека или человек — среду?» — вопрос, на который точного ответа пока никто толком не дал. Но можно попробовать минимизировать последствия влияния среды и обустроить свой дом со вкусом. В эпоху скидок в строительных гипермаркетах и обилия дешевой мебели это может позволить каждый.

Дизайнер интерьера уже перечисляла для нас элементы, которые точно стоит оставить в прошлом. Советуем прислушаться к профессионалу.

9. Краситься каждый день, как на карнавал


Фото: pixabay.com

Не то чтобы мы против самовыражения, но это, пожалуй, не совсем уместно, особенно в рабочей атмосфере. Нам нравятся красные губы, длинные ресницы и скульптурирование лица — главное, чтобы это выглядело со вкусом, а не как шкатурка. Оставим это в нулевых. В тренде все еще естественность! У парикмахеров даже седину возвращают.

И дело даже не во вреде: кожа страдает не из-за самой косметики, а из-за нашей лени. Косметологи уверены, что для лица влияние средств не страшно, а вот то, что мы их не смываем, очень даже.

10. Гордиться своими путешествиями


Фото: pixabay.com

В эпоху акций «Белавиа» и лоукостов (даже если они пока не из Минска, а из Вильнюса или Варшавы) понтоваться своими поездками не комильфо. Хотя бы потому что так же поступают все!

Конечно, это не значит, что нельзя выкладывать в Instagram свои фотографии, но считать себя лучше всех из-за поездки в тот же Египет или Чехию как-то неправильно.

Бонус: говорить, что что-то стыдно

Следить за жизнью других людей и осуждать их поступки — удел бабушек на лавочках. Давайте будем терпимее друг к другу! Ну и вообще помните, что стыд — это социальный конструкт.

За этот текст нам тоже немного стыдно, но мы не могли не составить этот список.

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Теги: Минск
 
 
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