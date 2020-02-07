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В 2020-м такое делать просто стыдно. Составили список из 10 пунктов
Источник материала: Tut.by
Чем дальше — тем больше осознанности появляется у общества. TUT.BY выделяет десять действий, которые вы наверняка совершаете (ну хотя бы одно из). Вот только в 2020-м году такое делать уже должно быть стыдно, ведь это вредно, оскорбительно или просто очень устарело.
1. Использовать одноразовый стаканчик для кофе/чая
Лучше выпить напиток в кафе — не так уж это долго. А если очень надо, можно воспользоваться многоразовой кружкой (и даже не обязательно иметь для этого модную бамбуковую).
Рассказываем, если это прошло мимо вас: цветные пластиковые крышки переработке не подлежат, а стенки стакана вовсе не бумажные, как почему-то часто думают. Они содержат тонкий слой пластика, что делает их неперерабатываемыми. В итоге вы пьете кофе пять минут, а стаканчик лежит на свалках многие годы.
2. Говорить «настоящий мужчина» и «настоящая женщина»
Гендерные стереотипы должны были давно умереть за своей неактуальностью. К сожалению, в нашей культуре
Если вы до сих пор их поддерживаете, можете
3. Не сортировать мусор
Доступность вещей затуманила нам видение перспективы: что мы будем делать с миллионами тонн мусора в будущем? Даже самые богатые страны мира не могут позволить себе строить дорогостоящие заводы по переработке всех типов мусора. Но это не повод игнорировать те, что у нас уже есть.
Большая часть пластика, стекла и бумаги действительно подлежит переработке. Переплавляются даже жестяные банки! И вместо того, чтобы давать вещам вторую жизнь, многие до сих пор отправляют их на свалки, которые
Узнать больше о переработке мусора именно в Беларуси вы можете
4. Использовать слова «даун», «дебил» и им подобные
Пусть некоторые и смеются над тем, насколько далеко заходят проявления толерантности в современном обществе, некоторые моменты все же действительно достаточно сенсетивные. Используя перечисленные выше слова, вы вряд ли имеете в виду то, что они на самом деле значат. Зачем тогда ими пользоваться и затрагивать чувства людей, для которых эти слова — не пустой звук?
Вместо того, чтобы высказывать свои обиды и агрессию в неподобающем виде, лучше почитайте наш прекрасный текст о
5. Не выключать воду, пока чистишь зубы
Это самый простой способ экономить воду. Помните, что всю воду, которую вы пьете, кто-то когда-то уже пил. И вместо того, чтобы тратить очищенную или артезианскую воду (ее запасы не бесконечны), постарайтесь сделать так, чтобы расходовать ее меньше.
Сюда же можно дописать советы о выборе экологичных моющих средств, использовании сливного бачка меньшего объема, но начните хотя бы с малого. К тому же это вообще не требует от вас никаких усилий, кроме одного движения руки в ванной.
6. Спорить из-за политики
Аргументов масса: это бессмысленно, это ни на что не влияет, это выматывает. А если нет никаких плюсов, то зачем вообще этим заниматься и тратить время? Тем более жизнь подкидывает так много тем для разговора.
7. Учиться «где зарплата побольше», а не для души
Работа — дело, которым мы заняты весомую часть жизни. И идти на поводу родителей, общественного мнения или чего-нибудь в этом вопросе просто недопустимо. Вам же потом этим заниматься!
Свою молодость и шанс на одно высшее бюджетное образование лучше потратить на то, что вам действительно интересно. Откроем секрет: настоящий профессионал ценится в любой области.
В противном случае сменить сферу деятельности сегодня можно легко. Мы уже
8. Жить в квартире с угнетающим ремонтом
«Среда формирует человека или человек — среду?» — вопрос, на который точного ответа пока никто толком не дал. Но можно попробовать минимизировать последствия влияния среды и обустроить свой дом со вкусом. В эпоху скидок в строительных гипермаркетах и обилия дешевой мебели это может позволить каждый.
Дизайнер интерьера
9. Краситься каждый день, как на карнавал
Не то чтобы мы против самовыражения, но это, пожалуй, не совсем уместно, особенно в рабочей атмосфере. Нам нравятся красные губы, длинные ресницы и скульптурирование лица — главное, чтобы это выглядело со вкусом, а не как шкатурка. Оставим это в нулевых. В тренде все еще естественность! У парикмахеров
И дело даже не во вреде: кожа страдает не из-за самой косметики, а из-за нашей лени. Косметологи
10. Гордиться своими путешествиями
В эпоху
Конечно, это не значит, что нельзя выкладывать в Instagram свои фотографии, но считать себя лучше всех из-за поездки в тот же Египет или Чехию как-то неправильно.
Бонус: говорить, что что-то стыдно
Следить за жизнью других людей и осуждать их поступки — удел бабушек на лавочках. Давайте будем терпимее друг к другу! Ну и вообще помните, что стыд — это социальный конструкт.
За этот текст нам тоже немного стыдно, но мы не могли не составить этот список.
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Чтобы жить в ногу со временем, от некоторых старых привычек надо отказаться. Мы перечислили их в тексте.
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