ЕБРР надеется вскоре завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка

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«Мы в течение нескольких лет ведем переговоры по инвестициям в капитал Белинвестбанка и уже подошли вплотную к согласованию доли наших инвестиций. Мы уже вступили в итоговую фазу переговоров с правительством по этой сделке. Стадия подготовки такова, что мы надеемся реально завершить переговоры уже в течение следующих нескольких недель», - сказал Сума Чакрабарти. передает БЕЛТА.

Если ЕБРР удастся успешно войти в капитал Белинвестбанка, это в конечном счете должно сказаться на привлечении стратегического инвестора как в этот банк, так и в целом в банковский сектор Беларуси и на госпредприятия, считает Сума Чакрабарти. По его словам, эта пилотная сделка по приватизации будет примером для всех последующих.

Как сообщалось, ЕБРР также участвует в проектах по подготовке к приватизации «Криницы» и «Витебскдрева».

«Речь идет о коммерциализации этих предприятий, конечная цель - привлечь стратегического инвестора. Мы договорились с Президентом Беларуси, что по этим сделкам мы работаем в индивидуальном порядке», - отметил Сума Чакрабарти.