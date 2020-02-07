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ЕБРР надеется вскоре завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка
Источник материала: Myfin
«Мы в течение нескольких лет ведем переговоры по инвестициям в капитал
Если ЕБРР удастся успешно войти в капитал Белинвестбанка, это в конечном счете должно сказаться на привлечении стратегического инвестора как в этот банк, так и в целом в банковский сектор Беларуси и на госпредприятия, считает Сума Чакрабарти. По его словам, эта пилотная сделка по приватизации будет примером для всех последующих.
Как сообщалось, ЕБРР также участвует в проектах по подготовке к приватизации «Криницы» и «Витебскдрева».
«Речь идет о коммерциализации этих предприятий, конечная цель - привлечь стратегического инвестора. Мы договорились с Президентом Беларуси, что по этим сделкам мы работаем в индивидуальном порядке», - отметил Сума Чакрабарти.
Источник: Myfin.by
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Европейский банк реконструкции и развития надеется, что переговоры по приватизации Белинвестбанка завершатся в течение нескольких недель. Об этом сообщил...
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