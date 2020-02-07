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Актер Гаркалин попал в больницу с пневмонией

07.02.2020 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Актер Гаркалин попал в больницу с пневмонией
Евгений Гаврилов / АиФ

Известный российский актер театра и кино Валерий Гаркалин попал в больницу после того, как врачи диагностировали у него пневмонию. 

Дочь 65-летнего артиста Ника Гаркалина заявила, что ситуация не критическая, передает РБК

О госпитализации Гаркалина в одну из московских больниц ранее сообщал РЕН ТВ.  

По информации телеканала, у актера появилась одышка. Приехавшие к Гаркалину домой медики поставили диагноз «воспаление легких» и решили поместить его на лечение в стационар. 

Актер Гаркалин попал в больницу с пневмонией
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Валерий Гаркалин - народный артист России, выпускник ГИТИСа. Известность ему принесли роли в фильмах «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый». 

 
 
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Дочь 65-летнего артиста Ника Гаркалина заявила, что ситуация не критическая.
 
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