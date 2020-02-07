Актер Гаркалин попал в больницу с пневмонией

Известный российский актер театра и кино Валерий Гаркалин попал в больницу после того, как врачи диагностировали у него пневмонию.

Дочь 65-летнего артиста Ника Гаркалина заявила, что ситуация не критическая, передает РБК .

О госпитализации Гаркалина в одну из московских больниц ранее сообщал РЕН ТВ .

По информации телеканала, у актера появилась одышка. Приехавшие к Гаркалину домой медики поставили диагноз «воспаление легких» и решили поместить его на лечение в стационар.



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Валерий Гаркалин - народный артист России, выпускник ГИТИСа. Известность ему принесли роли в фильмах «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый».