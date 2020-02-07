Автосервис в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край

Хочу на СТО!

Все у человека должно быть прекрасным: и смартфон, и фитнес-трекер, и машина. Или если не прекрасным, то работоспособным. Ну хотя бы просто должно быть в наличии: все же в ХХІ веке живем.

С электронными гаджетами свои заморочки, а машинам свойственно ломаться и периодически капризничать. Игнорировать неисправности — себе дороже. Но возникает вопрос: как выбрать мастерскую, где устранят проблемы вдумчиво, за вменяемое время и по честной цене.

В Осиповичах главный имиджмейкер — «сарафанное радио», и вроде бы все про всех знают. Но глас народа, как Википедия: всем хороша, только серьезным источником не считается.

Так что не помешает отслеживать математически проверяемые показатели, которые в совокупности и определят, насколько хорош тот или иной автосервис. Ну а поскольку речь идет о сравнении, нужно выбрать, с кем сравнивать. В качестве масштаба вполне подойдет «АвтоДив» — одна из старейших осиповичских фирм в сфере автосервиса.

Собственно, срок работы фирмы можно считать фундаментом ее солидности. Клиент как сапер: раз, ну максимум два раза «подорвался» на некачественно оказанной услуге или нечестной цене — найдет другое место. И наоборот — придет снова, если остался довольным. Так что 10 лет автодивовской СТО — это серьезно. К слову, за день здесь ремонтируется в среднем 5-8 машин. Стало быть, за все время работы набегает под 25 тысяч.

Количество в данном случае имеет значение: мастерство персонала «прокачивается» практикой, а постоянный поток заказов дает основания вкладывать деньги в оборудование и дополнительную подготовку персонала.

Считается, что магистральный путь развития в сфере автосервиса — специализация на какой-то одной марке. Утверждение верное стратегически, но малоприемлемое в реалиях отдельно взятого Осиповичского района с большим, но крайне разношерстным парком автотехники. Здесь приходится действовать иначе: или специализироваться на отдельных операциях, или охватывать как можно более широкий спектр услуг. «АвтоДив» пошел по второму пути.

Владелец фирмы Дмитрий Дингалёв не пожалел денег на приобретение американского стенда по развалу-схождению, новейшего оборудования для диагностики и ремонта электрики, кондиционеров, коробок передач — в том числе «автоматов». Немало вложено и в повышение квалификации узких специалистов. Например, маляр проходил обучение в Евросоюзе. Мастера по ремонту ходовой части и автоэлектрике — в дилерских центрах. Так что сегодня работники «АвтоДива» имеют весь необходимый инструментарий, чтобы привести в норму практически любую машину с самыми сложными неисправностями или повреждениями. И что важно — при необходимости доставят ее в мастерскую из любой точки страны. Для этого имеется собственный эвакуатор.

У «АвтоДива» в городе 6 торговых точек, а их совокупный ассортимент включает 125 тысяч наименований товара. Конечно, в шаговой доступности находится только часть этого изобилия, но за счет количества мест продаж создается изрядный запас плавучести. Поэтому ситуации «везде закончилось, но в «АвтоДиве» еще пару штук осталось» возникают нередко.

Сравнивая автосервисы, неплохо бы узнать их узкие места — ограничения, которые сказываются на ходе выполнения заказов, нюансы в общении с клиентами…

Для «АвтоДива» удовлетворенность клиентов — это вопрос корпоративной этики, так что персонал фирмы умеет создавать зону комфорта каждому посетителю.

Ну а из ограничений нельзя обойти вниманием главное — нехватку людей. Сегодня не хватает семерых автослесарей. На качестве ремонта и обслуживания дефицит специалистов не сказывается, но сроки могут растягиваться. Особенно в межсезонье, когда спрос на услуги СТО достигает пиковых значений.

Это не намек, но если есть выбор, то почему бы не решать «машинные» проблемы, не откладывая их на завтра?

Дмитрий САВРИЦКИЙ.

d.savrickiy@gzt-akray.by