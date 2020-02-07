Таксистов «Яндекс» и «Убер» массово вызывают в налоговые. Им придется работать по новым правилам

Источник материала: Tut.by

Таксисты, работающие с агрегаторами, рассказали AUTO.TUT.BY, что их массово приглашают в районные налоговые инспекции Минска. С некоторыми просто проводят беседу и разъясняют правила работы, но некоторым выписывают штрафы.





Приглашают таксистов с формулировкой «для дачи пояснений по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров на автомобилях такси». Главный вопрос, который интересует налоговиков, принятие наличных денег без кассового аппарата, совмещенного с таксометром. И если штраф за невыбитый чек (или выбитый не на том оборудовании) может составить 10−15 базовых, то работа за наличные без оборудования чревата наказанием до 100 базовых.

Таксисты, конечно, возмущены.

— Когда мы несколько лет назад приходили в налоговою инспекцию, то указывали в виде деятельности именно перевозки пассажиров в Яндекс.Такси. И нам разрешили ставить кассовые аппараты, их в налоговой регистрировали вместе с СКНО (средство контроля налоговых органов), — вспоминают водители. — Мы платили за обслуживание кассового аппарата и СКНО, вложили деньги в оборудование. И сейчас вдруг говорят, что это не подходит, и нужно купить кассовый аппарат, совмещенный с таксометром. Причем не любой, а прописанный в реестре. А стоит он дорого — примерно 450 рублей.

Еще одна претензия налоговых органов — отсутствие у таксистов терминала для приема оплаты по карточкам. По закону он обязан быть в автомобиле-такси, чтобы пассажир имел возможность рассчитаться за поездку карточкой. Но по факту процент таких расчетов, по словам таксистов, стремится к нулю. Зато сам терминал стоит от 500 рублей.

Почему вдруг таксистами из сервисов-агрегаторов так заинтересовались контролирующие органы? Дело в том, что недавно Минтранс окончательно заявил , что агрегаторы это все-таки диспетчера такси, а сами перевозки трактуются именно как перевозки автомобилями-такси. А если ты такси, то и оборудовать автомобиль должен в соответствии с правилами перевозок автомобилями-такси.

— Налоговые органы поддерживают Минтранс в том, чтобы признать компанию «Uber ML B. V» диспетчером такси, а автомобильных перевозчиков, являющихся партнерами и осуществляющих перевозки пассажиров под брендами «Яндекс. Такси» и «Uber» — перевозчиками пассажиров автомобилями-такси, — прокомментировали ситуацию в Министерстве по налогам и сборам.

Там пояснили, как именно должны работать таксисты с наличными, если даже пассажир заказал машину через мобильное приложение — в законодательстве это называется электронная информационная система. Если перевозчик возит пассажиров только через приложение с привязанной карточкой — оборудовать автомобили таксометром не требуется.

Но при этом поездка за наличные, даже если она была заказана через приложение, должна проводиться только с включенным таксометром и подключенным СКНО, а по окончании поездки водитель должен выдать чек.

Таксисты в этой ситуации говорят, что им проще всего будет вообще отключить поездки за наличные и вернуть ранее установленные кассы с СКНО государству.