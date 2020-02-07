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Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

07.02.2020 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве

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Новости Беларуси. Национальный академический театр имени Янки Купалы расширяет географию гастролей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Так, договорились о сотрудничестве со старейшим профессиональным театром Латвии – Даугавпилским. Соответсвующее соглашение подписали в Минске. Речь идет прежде всего о культурном взаимодействии. В частности, это касается гастролей. И, что немаловажно, обмена опытом, реализации и развития совместных проектов, участия в фестивалях и конкурсах. Люди творчества будут знакомиться с традициями наших стран и делать их ближе к зрителям.

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:
Для нас вельмі важна ў 100-гадовы юбілей Купалаўскага тэатра прадставіць яго па-за межамі Беларусі. Фактычна, дзякуючы тым планам, якія мы маем з нашымі партнёрамі з усіх суседніх краін вакол Беларусі, мы ствараем пояс добрасуседства.

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Олег Шапошников, директор Даугавпилского театра (Латвия):
Нет такого театра на земле, актёры которого не радовались бы возможностям контактов. Особенно, если они международные, когда это контакты на таком высоком уровне.

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

Сейчас Купаловский театр сотрудничает с десятками стран мира. В целом, только за прошлый год купаловцы поставили больше 400 спектаклей как внутри, так и далеко за пределами страны.

Юлия Шпилевская. Анонс программы «В людях»

 
Теги: Минск
 
 
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