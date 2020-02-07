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В Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга»

07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках Международной книжной ярмарки в Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга». Ребятам рассказали, как подружиться с литературой. 

Читающих студентов и школьников с каждым годом становится все меньше. Как итог – падает грамотность. И эта тенденция мировая. Исправить ситуацию пытаются в Беларуси. На конференцию пригласили известных писателей, а также представителей министерства информации. Общение проходило в свободной форме. 

«Заставить – не вариант. Нужно, чтобы книга сама к тебе пришла. Неважно, в каком возрасте. Важно, чтобы человек полюбил читать книги. Классику, фантастику, что угодно. Если человек откроет книгу и соединится с ней в духовном порыве, это будет наша общая победа», – отметил первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

По мнению экспертов, полюбить чтение можно не только через печатное слово, но также с помощью электронных изданий и аудиокниг. Главное – содержание. Увлекательной литературы для молодежи не так много, считают специалисты, и надеются, что белорусские писатели уже в ближайшие годы смогут исправить ситуацию. 



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Теги: Минск
 
 
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Ребятам рассказали, как подружиться с литературой.
 
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