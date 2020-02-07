﻿ На базе пожарной аварийно-спасательной части проведен семинар. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На базе пожарной аварийно-спасательной части проведен семинар

07.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

На базе пожарной аварийно-спасательной части проведен семинар

На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела  по ЧС проведен семинар-совещание с работниками дежурно-диспетчерских служб отдела внутренних дел, учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная больница», Буда-Кошелевского района газового снабжения, Буда-Кошелевского района электрических сетей, коммунального  жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский  коммунальник», железнодорожной станции Буда-Кошелевская, филиала г.Буда-Кошелево ОАО «Рогачевский МКК»,  дорожного ремонтного строительного управления №184 и узла электросвязи.

На семинаре рассмотрены цели и функции дежурно-диспетчерских служб организаций, как элемента информационно-управляющей системы Буда-Кошелевского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучен порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, сроки и формы ее предоставления.

По итогам семинара-совещания разобраны проблемные вопросы и определены дальнейшие принципы и направления взаимодействия между различными службами взаимодействия.

По информации РОЧС

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Буда-Кошелевского районного отдела  по ЧС проведен семинар-совещание с работниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошел молодежный форум «Беларусь – открытая книга»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика