|
В Беларуси обновлены требования к здоровью призывников
07.02.2020 13:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pravo.by
Минобороны и Минздрав 3 января приняли постановление «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».
Документ уточняет требования к состоянию здоровья призывников, а также проходящих службу. Обновления коснулись нескольких классов заболеваний - опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; эндокринной системы; сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма; расстройств питания и нарушения обмена веществ.
Как подчеркивается в сообщении Минобороны, опубликованном в его Телеграм-канале, «кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны и Минздрав 3 января приняли постановление «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)