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В Беларуси обновлены требования к здоровью призывников

07.02.2020 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси обновлены требования к здоровью призывников

фото: pravo.by

Минобороны и Минздрав 3 января приняли постановление «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».

Документ уточняет требования к состоянию здоровья призывников, а также проходящих службу. Обновления коснулись нескольких классов заболеваний - опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; эндокринной системы; сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма; расстройств питания и нарушения обмена веществ.

Как подчеркивается в сообщении Минобороны, опубликованном в его Телеграм-канале, «кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено».

 
 
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Минобороны и Минздрав 3 января приняли постановление «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».
 
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