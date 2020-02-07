В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников

Источник материала: Горецкий вестник

Постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве.





Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения №1/1 от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью».

Как отметили в оборонном ведомстве, документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документом совершенствуются экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректируются требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.

«Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено», — подчеркнули в Минобороны.