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Безвизовые туристы могут получить штраф за отклонение от маршрута

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Безвизовые туристы могут получить штраф за отклонение от маршрута

За два месяца около 24 тысяч иностранцев прибыли на безвизовую территорию «Брест – Гродно».

Больше всего среди них граждан Литвы и Польши, пишет «Перспектива».

Только в декабре зарубежным гостям было продано 15 тысяч туров. Скорее всего это связано с новогодними и рождественскими праздниками. Прибывали в основном через пункт пропуска «Привалка», рассказывает старший инспектор отделения по гражданству и миграции Гродненского РОВД Виктория Федотова. В декабре возможностью посетить нашу область по безвизу воспользовались 8,6 тысячи литовцев, 5 тысяч поляков, почти 900 жителей Латвии. В последнее время всё больше прибывает граждан Германии. В списке туристов также граждане Австрии, Нидерландов, Индии, Австралии, Португалии, Бахрейна, Ирландии, Албании и других стран.

Правда, некоторые иностранцы пытаются схитрить и отклоняются от маршрута. Например, один турист, прибывший на безвизовую территорию «Брест – Гродно», оказался в Минске. Оправдывался тем, что необходимо было решить какие-то личные дела.

– За нарушение миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность. В отношении иностранных граждан могут быть применены такие виды административного взыскания, как предупреждение, штраф до 50 базовых величин или депортация. Они думают, что главное купить тур и после этого их никто не будет контролировать, но это не так, – обращает внимание собеседница. – За этим, кстати, должны следить и работники турфирм. Прибывшие по безвизу туристы в составе групп обязаны придерживаться маршрута. В противном случае накажут турфирму. И такое бывает. В данном случае речь не ведем о непредвиденных ситуациях, когда зарубежному гостю, например, неожиданно понадобилась медицинская помощь и ему необходимо остаться в больнице.

В январе было продано почти 9 тысяч туров. В основном иностранцы посещают безвизовую территорию «Брест – Гродно» в составе туристических групп.

rgazeta.by
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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За два месяца около 24 тысяч иностранцев прибыли на безвизовую территорию «Брест – Гродно». Больше всего среди них граждан Литвы и Польши, пишет «Перспектива»....
 
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